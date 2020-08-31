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Kırışık gidermede endopeel yöntemi

DR. MESUT AYYILDIZ, ''MİMİK KAYBI OLMADAN 20 DAKİKADA BAŞLAYAN ETKİSİYLE KIRIŞIKLIK VE SARKMALARA SON VEREREK AMELİYATSIZ YÜZ GERME ALANINDA AÇIK ARA ÖN PLANA ÇIKMAKTA VE UZUN YILLAR İLGİNİN DAHA DA ARTACAĞI BİR YÖNTEM OLARAK DİKKAT ÇEKMEKTEDİR'' DEDİ.

Sağlık 31.08.2020, 10:35
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Kırışık gidermede endopeel yöntemi

Dr. Mesut Ayyıldız, ’’Mimik kaybı olmadan 20 dakikada başlayan etkisiyle kırışıklık ve sarkmalara son vererek ameliyatsız yüz germe alanında açık ara ön plana çıkmakta ve uzun yıllar ilginin daha da artacağı bir yöntem olarak dikkat çekmektedir’’ dedi.

Belirli bir yaşın üzerine bazı insanlar için problem olarak nitelendirilen vücut kırışıklıklarına dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Dr. Mesut Ayyıldız, son dönemde adı sıkça duyulan endopeel yöntemi hakkında bilgi verdi. Dr. Ayıldız, endopeel yönteminin, ameliyatsız yüz germe alanında açık ara ön planda olduğunu vurguladı.

Endopeel ile özellikle yüz ve boyun olmak üzere vücudun pek çok yerinde kırışıklık ve sarkmaları hızla ortadan kaldırıldığını belirten Dr. Ayyıldız, "İsviçreli yüz plastik cerrahı Prof.Dr. Alain Tenenbaum tarafından geliştirilen yerfıstığı yağı karbolik asit ve mentol karışımından oluşan ürünün kullanıldığı endopeel ile hem tıbbi lifting sağlanmakta hem de kimyasal peeling etkisi oluşmaktadır. Ülkemizde yaklaşık 5 yıldır güvenle uygulanan bu yöntem dünyada pek çok ülkede yaklaşık 15 yıldır başarıyla kullanılmaktadır’’ dedi.

Botoksun yapıldığı bölgede sinir iletimin bloke edip kasları gevşeterek kırışıklıkları belirgin mimik kaybıyla önlediğinin altını çizen Dr. Ayyıldız, "Ancak endopeel uygulandığı bölgede kasların tonusunu ve yerçekimine karşı taşıma gücünü artırıp gerginlik oluşturarak kırışıklık ve sarkmaları 20 dakikada başlayan etkiyle ortadan kaldırır ve asla mimik kaybına yol açmaz. Endopeel tekniği ile başta yüzün 3’de 1 alt kısmı ve gıdı bölgesinde sıkılaşma sağlanırken, aynı zamanda kaş ve burun ucu kaldırma selülitde karın germede el sırtı ve dekolte de sıkılaşma kollarda sarkmaların önlenmesi gibi pek çok çeşitli kullanım alanı bulunmaktadır’’ şeklinde konuştu.

"Tüm dünyada hiçbir olumsuz bildirim yok"

Endopeel yönteminin oldukça güvenli olduğunu kaydeden Dr. Ayyıldız, "Tüm dünyada hiçbir olumsuz bildirim yoktur. Hasta/maliyet açısından bakıldığında memnuniyet verici bir özelliktedir. Yüzde ana sinir ve damarlara asla zarar vermez ve toksik etki oluşturmaz. Sonuç olarak endopeel mimik kaybı olmadan 20 dakikada başlayan etkisiyle kırışıklık ve sarkmalara son vererek ameliyatsız yüz germe alanında açık ara ön plana çıkmakta ve uzun yıllar ilginin daha da artacağı bir yöntem olarak dikkat çekmektedir’’ ifadelerini kullandı.

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