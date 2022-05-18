Kırılan leğen kemiğini 20 halkalık zincirle birleştirdiler

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, yüksekten düşmeye bağlı olarak leğen kemiğinde birden fazla ve parçalı kırıklar oluşan kadın hastanın kemikleri, biri 9 ve diğeri de 11 halkadan oluşan 2 ayrı zincirle birleştirildi.

Elbistan’da, yüksekten düşen bir vatandaşın leğen kemiğinde birden fazla ve parçalı kırıklar oluştu. Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan hasta, hastanenin ortopedi uzmanlarından Dr. Serdar Karaman, Dr. Mahmut Karadağ, Dr. Ali Canbay, Dr. Sema Cihan ve cerrahi ekipleri tarafından ameliyata alındı. Hastanın leğen kemiğinin birleştirilmesi için zincir halkaları ve vidalar kullanıldı. Kemikleri birleştiren 9 ve 11’er halkadan oluşan 2 zincir, vidalarla sabitlendi.

Bazı iç organların ve önemli damarların geçtiği bir nokta olduğu için oldukça zor ve tehlikeli olarak nitelendirilen operasyon sonrasında; takip ve rehabilitasyonu da başarı ile uygulanarak hastanın eski sağlığına kavuşması sağlandı.

Elbistan Devlet Hastanesi yönetiminden yapılan açıklamada, söz konusu zorlu operasyonun ilçede bir ilk olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, “Leğen kemiği kırıkları ameliyatı, zor ve uzun sürmesinin yanında içinde hayati tehlike de barındıran sadece önemli merkezlerde ameliyatı yapılan işlemlerden birisidir. Hastanemizde deneyimli ortopedi uzmanları olmasının yanı sıra anestezi uzmanımız Dr. Selçuk Köker’in de özverisiyle böyle büyük bir ameliyat hastanemizde ilk defa başarı ile yapıldı. Hastamıza şifalar diliyor, Elbistan ve çevre halkına da bu ameliyatların artık hastanemizde yapılabileceğinin müjdesini veriyoruz” denildi.