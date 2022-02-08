Kırıkkale’de Omicron etkili oldu: Günlük vaka sayısı 50’den 400’e çıktı

Kırıkkale’de son bir ayda günlük korona virüs vaka sayısının 50’den 400’e kadar yükselmesi sebebi ile vatandaşlara aşı çağrısında bulunuldu. Bulaşıcı Hastalıklar Birimi Sorumlusu Dr. Sümeyra Başpınar Şahin, hatırlatma dozu olarak Turkovac tercih edilebileceğini söyledi.

Kırıkkale’de, korona virüs (Covid-19) vaka sayılarında artış yaşanıyor. Ocak ayında vaka sayısı günlük 50’ken Omicron varyantının da etkisiyle, Şubat’ın ilk haftasında bu sayı 400’lere kadar yükseldi. Korona virüsün hızla yayılan Omicron varyantının Delta varyantına göre daha hafif olmasına rağmen özellikle yaşlı ve hastalığı olan kişilerde, etkili olabileceği bildirdi. Bu sebeple hastalığın hafif atlatılması için vatandaşların hatırlatma dozlarını Turkovac aşısı yaptırması gerektiği çağrısında bulunuldu. Kırıkkale Valiliği İl Salgın Denetim ekipleri de artan vaka sayılarına karşı çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, kentin en işlek cadde ve sokaklarında maskesiz dolaşan vatandaşlara uyarısı yaptı.

Bulaşıcı Hastalıklar Birimi Sorumlusu Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Sümeyra Başpınar Şahin, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırıkkale’de Omicron varyantının etkisini gösterdiğini ifade ederek, vaka sayılarının 400’lere kadar yükseldiğini söyledi.

Covid-19 ile 2 yılı aşkın bir süredir dünya olarak mücadele edildiğini belirten Şahin, “Vuhan, Alfa, Delta derken son zamanlarda da Omicron varyantı etkisini göstermiş durumda. Omicron varyantı diğer varyantlara göre daha kolay bulaşmakta ve kendisini nezle gibi semptomlarla göstermekte. Diğer varyantlara göre Omicron daha hafif geçirmesine rağmen yaşlı ve hastalığı olanlarda ciddiyetini korumaya devam etmektedir” dedi.

Omicron varyantının da etkisiyle pozitif vaka sayısının toplamda 60 bin kadar yükseldiğini dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

“İlimizde Ocak ayı başında günlük vaka sayımız 50 civarındayken Omicron varyantının etkisiyle günlük 400 vakaya ulaşmış durumdayız. Toplam vaka sayımızda il genelinde 60 bine ulaşmış durumda ilimizde en az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusa oranı yüzde 80 düzeyinde. Biliyoruz ki Covid-19 aşıları hastalığı ağır geçirme riskini hastaneye yatış ve ölüm oranını azaltmakta. Antikor seviyelerinin artması için mutlaka hatırlatma dozlarının yapılması gerekmektedir. Vatandaşların en az 3 doz Covid-19 aşılarının yaptırması gerekir. Kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığını korumak için aşılarımızı yaptıralım.”

Şahin, yerli ve milli olarak geliştirilen Turkovac aşısının Yüksek İhtisas Hastanesi’nde de uygulanmaya başlandığını ifade ederek vatandaşların hatırlatma dozlarını Turkovac aşısı ile yaptırabileceklerini sözlerine ekledi.