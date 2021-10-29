Kırıkkale aşılamada ’mavi’ kategoriye geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kırıkkale’nin ikinci doz aşılamada yüzde 75 seviyesini aşarak ’mavi’ kategoriye geçtiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Kırıkkale’nin korona virüs ikinci doz aşılmasında yüzde 75 seviyesini geçtiğini açıkladı. Bakan Koca, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Kırıkkale ikinci doz aşı oranında yüzde 75’in üzerine çıkarak mavi kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde bu hedefe ulaşmalıyız" ifadesine yer verdi.