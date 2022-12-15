Kırgızistan’da yüz yüze eğitime “grip” engeli

Kırgızistan’da tüm okullarda grip enfeksiyonlarının zirve yapması nedeniyle uzaktan eğitime geçildi.

Kırgızistan’da dün Eğitim ve Bilim Bakanlığı, ülke bulunan toplam 2 bin 357 okuldan 204’ünde grip vakaları nedeniyle eğitime ara verildiğini açıklamasının ardından bugün ise tüm okullarda uzaktan eğitime geçilmesine karar verildi.

Kırgızistan Eğitim ve Bilim Bakan Yardımcısı Nadira Cusupbekova, parlamentoda yaptığı konuşmada, Sağlık Bakanlığının verilerine göre, enfeksiyon hastalıkların zirve yaptığını belirterek, “Vakaların artması nedeniyle ülkedeki tüm okulları uzaktan eğitime geçiriyoruz” ifadelerini kullandı. Cusupbekova, uzaktan eğitimin 24 Aralık’a kadar süreceğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, dün itibarıyla grip vakalarının 9 bin 809’a yükseldiği ve vaka artışının yüzde 26,1 olduğu ifade edilerek, bugün ise 8 bin 730 vaka kaydedildiği ve düne göre vakalarda yüzde 11 düşüş yaşandığı aktarıldı.