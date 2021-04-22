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Kırgızistan’da Covid-19’un İngiliz mutasyonu tespit edildi

Kırgızistan’da yeni tip korona virüsün (Covid-19) İngiliz türü tespit edildi.

Sağlık 22.04.2021, 10:34
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Kırgızistan’da Covid-19’un İngiliz mutasyonu tespit edildi

Kırgızistan’da yeni tip korona virüsün (Covid-19) İngiliz türü tespit edildi.

Kırgızistan Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ulusal Virüsoloji Laboratuvarının ülkede tespit edilen vakalar arasında Covid-19’un yeni türlerini araştırdıkları belirtildi. Araştırmaların sonucu ülkede Covid-19’un İngiliz, Hindistan, Güney Afrika ve Rusya mutasyonlarının tespit edildiği kaydedilen açıklamada vatandaşların alınan tedbirlere uyması gerektiği vurgulandı.

Öte yandan günlük ortalama vaka sayısı 200’ün altı olarak açıklanan Kırgızistan’da son 3 günde vaka sayısında artış gözlemlendi. Covid-19 Merkezi tarafından açıklanan verilere, son 24 saatte 380 korona virüs vakası tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 93 bin 6’ya yükseldi. Son 24 saatte 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle korona kaynaklı can kayıpları bin 566 oldu. Virüsten 164 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı ise 87 bin 554’e yükseldi.

Bin 352 Covid-19 hastasının tedavisinin devam ettiği ülkede 368 kişinin sağlık durumu ağır, 926 hastasının durumu ise orta olarak değerlendiriliyor.
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