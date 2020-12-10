Kırgızistan’da Covid-19 kaynaklı ölü sayısı bin 306’a yükseldi

Kırgızistan’da son 24 saatte korona virüs (Covid-19) nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde toplam ölü sayısı bin 306’ya yükseldi.

Dünya genelinde yayılmaya devam eden korona virüs (Covid-19), Kırgızistan’ı da etkisi altına aldı. Açıklanan son Covid-19 verilerine göre Kırgızistan’da, son 24 saatte 379 pozitif vakanın kayda geçmesiyle ülkede toplam vaka sayısı 76 bin 391’e yükseldi. Verilerde, 527 kişinin sağlığına kavuştuğu ve toplam iyileşen vaka sayısının 68 bin 894’e ulaştığı belirtilirken, Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 3 kişi hayatını kaybetmesinin ardından, toplam ölü sayısının bin 306’ya yükseldiği ifade edildi. Son 24 saat içinde 11 sağlık çalışanının Covid-19’a yakalanmasıyla, Covid-19’a yakalanan sağlık görevlisi sayısı 4 bin 7’ye yükseldi.

Kırgızistan’da ilk Covid-19 vakası Mart ayında tespit edilmiş, ülkede sıkı karantina uygulanmıştı. Ülkeyi salgının ilk dalgası ise Haziran ve Temmuz aylarında vurmuş ve günlük vaka sayısı 4 binin altında kayda geçmişti.