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"Kireçlenme, kadın ve erkekleri benzer oranlarda etkiliyor"

Kireçlenmenin dünyada ve Türkiye’de en sık görülen eklem hastalığı olduğunu belirten Doç. Dr. Sena Tolu, "Kadın ve erkekleri benzer oranlarda etkiler. Özellikle el ve diz kireçlenmesi kadınlarda erkeklere göre daha sık görülür” dedi.

Sağlık 13.02.2021, 11:50
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"Kireçlenme, kadın ve erkekleri benzer oranlarda etkiliyor"

Kireçlenmenin dünyada ve Türkiye’de en sık görülen eklem hastalığı olduğunu belirten Doç. Dr. Sena Tolu, "Kadın ve erkekleri benzer oranlarda etkiler. Özellikle el ve diz kireçlenmesi kadınlarda erkeklere göre daha sık görülür” dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümünden Doç. Dr. Sena Tolu, pandemi döneminde artan osteoartrit, halk arasında bilinen adıyla kireçlenme şikayetlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Tolu, kireçlenmenin toplumda sıkça görüldüğünü belirterek “Eklem kıkırdağı, eklemde kaygan bir yüzeyin oluşarak hareketin rahat yapılmasını sağlayan en önemli dokudur. Kireçlenme hem eklem kıkırdağında hem de eklem çevresi dokularda harabiyete neden olan bir romatizmal hastalıktır. Osteoartrit dünyada ve ülkemizde en sık görülen eklem hastalığıdır. Kireçlenme genelde 45 yaşından sonra belirti verir. Osteoartrit kadın ve erkekleri benzer oranlarda etkiler ancak özellikle el ve diz kireçlenmesi kadınlarda erkeklere göre daha sık görülmektedir. 60 yaş üstü kadınların yaklaşık yüzde 18’ini, erkeklerin ise yaklaşık yüzde 10’unu etkilemektedir” diye konuştu.

"D ve C vitamini düşüklüğüne dikkat"

Doç. Dr. Tolu, osteoartritin vücutta her eklemi etkileyebildiğini, ancak en sık diz, kalça, el, omurga ve ayak eklemlerinde görüldüğüne işaret ederek, "Genetik özelliklere ek olarak artan yaş, obezite, beslenme alışkanlıkları, travma, eklemlere aşırı yüklenmek, hareketsizlik sonucu gelişen kas güçsüzlüğü ve sigara, eklem kıkırdağında gelişen harabiyetin risk faktörleridir. Yaşlanmayla birlikte özellikle vücut ağırlığını taşıyan diz ve kalça gibi eklemlerin çevresindeki kaslarda zayıflık gelişmesi, bu eklemlere binen yükü arttırarak kireçlenmeye neden olur. Obezite özellikle diz kireçlenmesi ile ilişkilidir. Genetiğin de özellikle el, diz ve kalça kireçlenmesinde rol oynadığı biliniyor. Düşük D vitamini seviyelerinin, diz ve kalça osteoartriti sıklığını artırabileceği, düşük C vitamini alımının da diz osteoartrit şiddetinde artış ile ilgili olduğu gösterildi. Kireçlenme şikayeti olan hastaların eklemde hareketle ortaya çıkan veya artan, istirahat halinde kaybolan ağrı ve kısa süreli tutukluk çok iyi bilinen yakınmalarıdır. Ayrıca hastalar etkilenen eklem hareketlerinde kısıtlanma, eklemde kabalaşma-şişlik, eklemin şeklinde bozulma, eklemin hareketi sırasında ses çıkması, basarken eklemde boşalma-güvensiz basma hissi, güçsüzlük, günlük yaşamda alıştıkları işleri istedikleri gibi yerine getirememe ve tüm bu yakınmaların neden olduğu kaygılarını dile getirebilir" ifadelerini kullandı.

"Düzenli egzersiz şart"

Pandemi döneminde kireçlenme şikayetlerinin artmasının altında yatan nedenleri ise Doç. Dr. Tolu, şu şekilde açıkladı: "Pandemi döneminde sokağa çıkma yasağı ile 65 yaş üzeri insanlar uzun süre evde kaldı. Bu süreç daha önceden yürüyüşe çıkan, alışverişe giden, komşularını ziyaret eden ve iş yerlerinde çalışan 65 yaş üzeri kişilerin aktivitelerinde ciddi oranlarda kısıtlanmaya neden olarak kondisyonlarını düşürmüş ve sonuçta eklem problemlerinin artmasına, denge sorunlarına ve birçok genel sağlık probleminin yaşanmasına neden oldu. Aktivite azlığı hızlı kilo artışı ve kas gücünde azalmaya neden olur. Böylece eklemlere binen yük artar, bu da önceden problemli olan eklemlerde şikayetlerin artmasına ya da yeni eklem problemlerinin oluşmasına sebebiyet verir. Bu nedenle aktif kalmaya yönelik egzersiz önerilerini uygulamak pandemi döneminde kişileri kireçlenme ve benzeri eklem problemlerinden korur. Kişi düzenli olarak egzersiz yapmıyorsa, rahat kıyafetler ve spor ayakkabı ile yürüme gibi düşük yoğunluklu aktivitelerle 5-10 dakika gibi daha kısa sürelerle egzersize başlamalı, birkaç hafta içinde yavaş yavaş 30 dakika veya daha fazlasına çıkmalı. Kireçlenme problemi olan eklemler özellikle her gün hareket ettirilmeli böylece mevcut eklem hareketi korunmaya çalışılmalı".
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