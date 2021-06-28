Kiraz sapı çayında büyük tehlike!

Doğal ve basit ödem çözücü tarifler hakkında bilgi veren Prof. Dr. Hakan Terekeci, hayatı tehdit edebilecek karışımlar için de şu uyarılarda bulundu:

Daha önce yoğun bakımlarda kiraz sapı tüketimine bağlı karaciğer yetmezliği yaşayan iki vaka takip ettim. Bilinçsiz kiraz sapı tüketimi karaciğere toksik etki yapabilir ve kan pıhtılaşmasıyla ilgili faktörleri etkileyeceğinden önermeyiz.

Kesinlikle bilinçsizce kiraz sapı kullanımını önermiyorum. Bir seferde çok fazla kiraz sapını sıcak suda kaynatmak bilinçsiz bir kullanımdır. Bazen de kirazlar ilaçlandığından çok iyi yıkanmıyor ve hem kendi yan etkisini gösteriyor hem de tarım ilacı içerebiliyor.”

Sürekli ödem sorunu yaşayan kişilerde doku bütünlüğü bozulacağını da hatırlatan İç Hastalıkları ve Fitoterapi Uzmanı Prof. Dr. Hakan Terekeci, “Üzerine bir enfeksiyon eklenmesi, yara oluşması ve bunun ilerlemesi daha kolay olacaktır. Ödem sorununu çözmek için hareket çok önemli. Vücudun içerisinde suyun belli bölgelerde tutulmaması için tüm vücut içerisinde dengede olması için hareket çok önemli” dedi.