Kinder neden yasaklandı?

SALMONELLA SALGINI BAĞLANTISI

Geri çağırmaların ana nedeni salmonella salgını bağlantısıyla ilgili olduğu açıklanırken son kullanma tarihi 11 Temmuz ve 7 Ekim 2022 tarihi arasında olan iki parti malın geri çağırıldığı belirtildi.

İngiltere Gıda Standartları Ajansı yetkilisi Tina Potter “Paskalya yaklaşırken küçük çocuklar arasında bu ürünün popüler olduğunu biliyoruz. Bu nedenle ebeveynleri evlerindeki ürünler konusunda kontrole çağırıyoruz” dedi.

FERRERO UYARDI

Çikolata üreticisi Ferrero, son kullanma tarihlerinin dikkate alınarak ürünlerin yenilmemesi ve geri gönderilmesini talep etti.