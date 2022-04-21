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Kinder neden yasaklandı?
Kinder Surprise yumurtalarında salmonella bakterisi tespit edildi. İngiltere Gıda Standartları Ajansı, çikolata firması Ferrero’nun salgınla ilgili soruşturmaların devam ettiğini ve bazı üretilen Kinder Surprise yumurta partilerinin geri çağırıldığını duyurdu. Ferrero’nun üreticisi olduğu ürünler piyasada toplanmaya başlandı.
Sağlık 21.04.2022, 16:31
SALMONELLA SALGINI BAĞLANTISI
Geri çağırmaların ana nedeni salmonella salgını bağlantısıyla ilgili olduğu açıklanırken son kullanma tarihi 11 Temmuz ve 7 Ekim 2022 tarihi arasında olan iki parti malın geri çağırıldığı belirtildi.
İngiltere Gıda Standartları Ajansı yetkilisi Tina Potter “Paskalya yaklaşırken küçük çocuklar arasında bu ürünün popüler olduğunu biliyoruz. Bu nedenle ebeveynleri evlerindeki ürünler konusunda kontrole çağırıyoruz” dedi.
FERRERO UYARDI
Çikolata üreticisi Ferrero, son kullanma tarihlerinin dikkate alınarak ürünlerin yenilmemesi ve geri gönderilmesini talep etti.