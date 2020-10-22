Kilolarından kurtulur kurtulmaz ilk iş pazara gidecek
ALİ HİKMET ÇAYHAN, (FOTOĞRAFTA SAĞDA) 150 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA, SİROZ VE DİYABET HASTASIYDI. KİLOLARI NEDENİYLE TÜM HAREKETLERİ KISITLANDIĞI GİBİ HASTALIKLARI NEDENİYLE DE EVDEN DIŞARI ÇIKAMAZ HALE GELEN ÇAYHAN, KAPALI YÖNTEMLE TÜP MİDE AMELİYATI OLDU. AMELİYATTAN SADECE 2 GÜN SONRA GÜNLÜK ALDIĞI 750 DOZ İNSÜLİN, 50’YE DÜŞEN ÇAYHAN, KİLO VERDİKTEN SONRA YAPMAYI EN ÇOK İSTEDİĞİ ŞEYİN MAHALLE PAZARINA GİDİP ALIŞVERİŞ YAPMAK OLDUĞUNU SÖYLEDİ.
İzmir’de siroz ve diyabet hastası olan 150 kilogram ağırlığındaki Ali Hikmet Çayhan, evden dışarı çıkamaz hale gelince kapalı yöntemle tüp mide ameliyatı oldu. Ameliyattan sadece 2 gün sonra günlük aldığı 750 doz insülin 50’ye düşen Çayhan, kilo verdikten sonra yapmayı en çok istediği şeyin mahalle pazarına gidip alışveriş yapmak olduğunu söyledi.
Babası ve annesini şeker hastalığının neden olduğu çeşitli hastalıklardan kaybeden 60 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası Ali Hikmet Çayhan’a 20 yıl önce diyabet teşhisi konuldu. Ağır bir kortizon tedavisi görmeye başlayan Çayhan, son olarak insülin tedavisi almaya başladı. 150 kilogram ağırlığına ulaşan emekli devlet memuru Çayhan, aldığı ilaçlar ve hareketsiz yaşamın da etkisiyle yüksek tansiyon ve kalp rahatsızlıkları da yaşama başladı. 2015 yılında ise “nedeni bilinmeyen siroz” teşhisi konulduğunda Çayhan’ın yavaş yavaş yaşama hevesi tükendi. Kiloları nedeniyle tüm hareketleri kısıtlandığı gibi hastalıkları nedeniyle de evden dışarı çıkamaz hale gelen Çayhan, Medicana International İzmir Hastanesinde kapalı yöntemle tüp mide ameliyatı oldu.
"Öyle bir hale geldim ki, oturduğum yerden kalkamıyordum"
Çocuklarını ve ailesini çok sevdiğini, onların sayesinde hayata tutunduğunu anlatan Ali Hikmet Çayhan, “Öyle bir hale geldim ki, oturduğum yerden kalkamıyordum. Yürüyemiyordum. Mecbur değilsem dışarı çıkmıyordum. Zaten üç adım atıyordum kalbim sıkışıyordu, dizlerim ağrıyordu. Eskiden hiç durmayan insan, tek bir adım atamaz hale geldim. Bu son sürat giden bir arabanın motorunun bir anda durması gibi bir şey” dedi.
Yaşadığı rahatsızlıklar nedeniyle evin tüm işlerini çocuklarının üstlendiğini anlatan Çayhan, “En sonunda obezite ameliyatı olmaya karar verdim. Araştırma yaparken Varlık hocamızın ismini duyduk ve bu kötü yaşamdan kurtulmak için bir adım attık. Son yıllarda rahatsız olduğum için yapamadığım tüm işleri çocuklarımın üzerinden devralacağım. Bir evin içerisinde oturup birbirini özlemek ne kadar kötü bir şeymiş. Ben ailemi, onlarla birlikte vakit geçirmeyi çok özlemiştim. Tüm özlemim sona erecek. En çok istediğim de mahalle pazarına gidip alışveriş yapmak” diye konuştu.
2 günde 700’lük düşüş
Ali Hikmet Çayhan’ın obezite ameliyatını gerçekleştiren Medicana International İzmir Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Varlık Erol, günde ortalama 750 ünite insülin yapmak zorunda kalan, vücut kitle indeksi 40’ın üzerinde olan hastanın tüm tetkikleri yapıldıktan sonra ameliyata alındığını söyledi. Doç. Dr. Erol, "Biz hekimler kalp yetmezliği ve nakil adayı olan hastalarımızda açık ameliyatları çok tercih etmiyoruz. Kapalı yöntemle uyguladığımız tüp mide ameliyatının ardından günde ortalama 750 ünite insülin gerekliliği olan hastamıza şu an günlük 50 ünite yeterli hale geldi. Kapalı ameliyatlarda kesi çok küçük olduğu için hastaların normal hayata dönüşü de çok hızlı oluyor. Yaklaşık 1 yıl içerisinde Ali Bey’in kilosunu çift haneli sayılara düşürmek hedefimiz” şeklinde konuştu.
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