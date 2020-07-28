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“Kilo verme sonrası sarkan deriler canınızı sıkmasın”

VERİLEN KİLOLAR SONRASINDA DERİDE OLUŞAN SARKAN DERİLERDEN SAĞLIKLI YOLLARLA KURTULMANIN MÜMKÜN OLDUĞUNU BELİRTEN OP.DR.YUNUS DOĞAN, POST BARİATRİK CERRAHİ AMELİYATLARI HAKKINDA BİLGİ VERDİ.

Sağlık 28.07.2020, 12:32
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“Kilo verme sonrası sarkan deriler canınızı sıkmasın”

Verilen kilolar sonrasında deride oluşan sarkan derilerden sağlıklı yollarla kurtulmanın mümkün olduğunu belirten Op.Dr.Yunus Doğan, Post Bariatrik Cerrahi ameliyatları hakkında bilgi verdi.

Obezite çağımızın hastalıklarının başında geliyor. Bir çok kişi hem beden sağlığı hem de ruh sağlığı açısında fazla kilolarından kurtulmak için çaba sarfediyor. Verilen fazla kilolar sonrası ise tam mutlu oldum derken, bu sefer kilo verdikten sonra vücutta sarkmalar kendini gösteriyor. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op.Dr.Yunus Doğan bu can sıkıcı durumdan Post Bariatrik Cerrahi ameliyatları ile kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi.

Söz konusu ameliyatlar ile ilgili bilgi veren Op.Dr.Yunus Doğan, “Obezite cerrahi öyküsü olan (mide küçültme, tüp mide) ya da sıkı,sağlıklı diyetle aşırı kilolarından kurtulan hastaların vücutlarında meydana gelen deri sarkmaları ve deri fazlalıkları gibi deformasyonları ortadan kaldıran ameliyatlara “post bariatrik cerrahi” denir. Post bariatrik cerrahi ameliyatları; ’’yeniden vücut şekillendirme” adı verilen ameliyattır” dedi.

Post bariatrik cerrahi ameliyatları hangi deformasyonları ortadan kaldırır?

Op.Dr.Yunus Doğan şunları söyledi: “Karın ve karın bölgesindeki deri sarkmalarını,koldaki sarkmaları,uyluk bölgesindeki sarkmaları,sırt ve sırt bölgesindeki sarkmaları,erkek hastalarda memedeki cilt fazlalıklarını ve sarkıklıklarını,kadınlarda meme sarkmalarını,kadınlarda ve erkeklerde popo, kalça, bel ve dış uyluk bölgesindeki deri sarkmalarını ve doku fazlalıklarını ve gıdı bölgesindeki sarkmaları ortadan kaldırır ve yeniden vücudu şekillendirir.

Post bariatrik cerrahi ameliyatları öncesinde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Post bariatrik cerrahi ameliyatı yaptırmak isteyen hastaların post bariatrik cerrahi deneyimi bulunan Estetik ve Plastik Cerrahı tercih etmesi,

Obezite cerrahisinin üzerinden en az 1 yıl geçmiş,hedef kilosuna ulaşmış ve son 3 aydır kilosu sabitlenmiş olmalı,

Hastanın genel anestezi altında ameliyat olmayı engelleyecek bir hastalığının olmaması,

Post bariatrik cerrahi ameliyatı öncesinde hastanın sigara kullanıyor ise en az 1 ay önce sigarayı bırakması.

Post bariatrik cerrahi ameliyatlarının hangi aylarda yapılması önerilir?

Yeniden vücut şekillendirme ameliyatları hastanın kendini hazır hissettiği herhangi bir ay yapılabilir.

Post bariatrik cerrahi ameliyatından kaç gün sonra günlük hayata dönülebilir ?

Hasta, post bariatrik cerrahi ameliyatlarından 10 gün sonra günlük hayatına dönebilir. Doktor tarafından hastaya verilen vücut şekillendirici konseyi hasta 6 hafta boyunca kullanmalı ve tam iyileşme sağlanana kadar anı hareketlerden kaçınmalıdır.

Post bariatrik cerrahi ameliyatlarından sonra ağrılar olur mu?

Her ameliyatta olduğu gibi vücut şekillendirme ameliyatlarında da ağrı kesiciler kullanılır. Hastanın yaşam kalitesini artırabilmek için ameliyat sonrasında hastanın hastanede kaldığı sürede ve hasta taburcu olduktan sonraki günlerde ağrı kesicilerle ağrılar en aza indirilir.”

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