Kilo verirken en sık yapılan 8 yanlış

Sağlıklı ve fit bir vücuda sahip olmak erkek ya da kadın fark etmeksizin hepimizin en büyük isteği oluyor. Pandemi nedeniyle evlerde devam eden iş hayatı, sınırlanan sosyal hayat, kilolarımıza yenilerini eklememize sebep oluyor. Uzman kontrolü dışında kilo vermeye çalışların büyük risk altında olduğunu belirten Nişantaşı Hastanesi’nden Dyt. Psk. M. Berrin Ak, farkında olmadan yapılan diyet yanlışlarının kilo alımlarına ve sağlığı riske atabileceğine vurgu yapıyor.

Nişantaşı Hastanesi / Dyt. Psk. M. Berrin Ak

Karbonhidratları diyetten tamamen çıkarmak

Diyetlerde yapılan en büyük yanlış, başta ekmek olmak üzere tüm karbonhidratları diyetten çıkarmak oluyor. Vücut enerji kaynağı olarak karbonhidratları kullanır. Özellikle beynin enerji için karbonhidratların yapıtaşı olan glikoza ihtiyacı vardır. Karbonhidratların yeterince alınmaması sonucunda vücut ihtiyacı olan enerjiyi kaslardan sağlamaya başlıyor. Bunun sonucunda vücutta kas ve su kaybı gerçekleşiyor. Kas kaybı ile birlikte vücut kendini korumaya alıyor, metabolizma yavaşlıyor ve kişi kilo almaya daha yatkın hale geliyor. Bu durumun önüne geçmek için kurubaklagil, meyve ve tam tahıllı besinler gibi kompleks karbonhidratları doğru miktarlarda tüm diyetlerinize ekleyin.

Uzun süre aç kalmak

Uzun süre aç kalarak yapılan diyetlerde yağ yerine kas ve su kaybı gerçekleşiyor. Bu durum zayıflama olarak algılanır ancak, sağlıklı diyette önemli ve doğru olan yağ kütlesinin azaltılmasıdır. Uzun süre aç kalınması durumunda metabolizma yavaşlıyor ve yemek yemeye başlandığı anda verilen kilolar tekrar alınıyor. Böylece kısır bir döngü doğuyor. Ayrıca uzun süre aç kalınan diyetlerde kan şekerinde dengesizlik, halsizlik, baş dönmesi gibi sağlık sorunları gelişebiliyor. Kalıcı ve sağlıklı zayıflamak için sağlığa ve zayıflama üzerine faydaları bilimsel olarak kanıtlanan uzun açlık diyetleri beslenme uzmanları kontrolünde yapılmalı.

Akşam 18.00’den sonra hiçbir şey yememek

Akşam saatlerinde metabolizmanın yavaşladığı ve geç saatlerde yenen yemeklerin sindirim ve kilo problemlerine yol açtığı bir gerçek. Fakat günümüz koşullarında işten çıkıp eve dönüş saatini düşündüğünüzde belli bir saatten sonra yemek yememenin herkes için doğru bir yargı olmadığı açıkça görülüyor. Bu nedenle diyetin kişiye özel olması gerektiği gibi öğün saatleri de kişiye özel olmalıdır. Yemek tüketimi uyumadan en az 2 ila 2 buçuk saat öncesinde sonlandırılmalıdır.

Light ürünleri sınırsızca tüketmek

Diyete yardımcı olması için tüketilen light ürünlerin kalorisiz olduğu yanılgısı bulunuyor. Bu ürünler normal ürünlere göre az da olsa da kalorilidir. Ayrıca kalorisi azaltılmış bu ürünlere lezzet katmak amacıyla farklı besin öğeleri ve tatlandırıcılar ekleniyor. Bu nedenle light ürünleri almadan önce besin etiketi iyice okunmalı ve miktarlarına dikkat ederek tüketmeli.

Kısa sürede hızlı kilo vermeye çalışmak

Birçok kişi kısa zamanda hızlı kilo vermeyi amaçlasa da sağlıklı kilo vermek ve verilen kiloları geri almamak için süreci zamana yaymak gerekiyor. Hızlı kilo verildiğinde mide problemleri, saç dökülmeleri, kansızlık, ruhsal sorunlar gibi şikayetler ortaya çıkabiliyor. Araştırmalar, yavaş ve dengeli verilen kiloların uzun dönemli kilo kontrolünde daha etkili olduğunu gösteriyor.

Aşırı bitki çayı tüketmek

Düzenli olarak tüketildiğinde sağlık açısından birçok faydası bulunan bitki çaylarının, zayıflamaya doğrudan etkisi bulunmuyor. Aşırı tüketildiğinde sağlık sorunlarına da neden olabilen bitki çaylarından, uzman kontrolünde dengeli bir beslenme programı oluşturulup kalori açığı yakalandıktan sonra destek alınması gerekiyor.

Sürekli tartılmak

Gün içinde sık tartılmak diyette yapılan yanlışlar arasında yer alıyor. Sık tartılarak gün içerisinde yaşanan kilo dalgalanmalarını yanlış yorumlayabilir ve düşen motivasyonunuz nedeniyle hedeflediğiniz kiloya ulaşamadan diyeti bırakabilirsiniz. Doğru motivasyon ve kilo kontrolü için haftada bir gün aç karnına ve aynı saatlerde tartılmalısınız.

Tek gıdayla beslenerek zayıflamak

Genellikle internetten edinilen bilgilerle yapılan bu diyetler sağlıklı beslenme anlayışının dışındadır. Bu diyetler zamanla, vitamin ve mineral gibi besin öğesi eksikliklerine bağlı birçok sağlık sorununun oluşmasına neden olur. Sağlıklı bir zayıflama için tek tip beslenmekten kaçının ve tüm besin gruplarından dengeli bir şekilde tüketmeye özen gösterin.

Ortadoğu Holding hakkında:

1981 yılında kurulan şirketin ana faaliyet alanlarını turizm, sağlık, enerji, inşaat, lojistik ve çevre teknolojileri oluşturmaktadır. Turizm alanında Türkiye’nin en lüks aile oteli olarak Alanya İncekum bölgesinde 120 bin metrekarelik orman ve denizin buluştuğu alan üzerine inşa edilen ve 1800 yatak kapasitesi ile 2015 yılında misafirlerini ağırlamaya başlayan Wome Deluxe, her şey dahil konseptte Holding bünyesinde hizmet sunmaktadır. Türkiye’de özel hastanecilik hizmetine yeni bir boyut kazandırarak uluslararası JCI akreditasyon belgesini alan ilk sağlık kuruluşu Memorial Hastanesi’nin kurucularından olan Ortadoğu Holding, uzun yıllar sağlık sektöründe faaliyet gösterdikten sonra 2011 yılında estetik ve obezite alanlarında uzmanlaşan Nişantaşı Hastanesi’ni hayata geçirmiştir. İstanbul ve Kocaeli’nde çöpten enerji üreten 70 MW kurulu güce sahip Avrupa’nın en büyük enerji tesislerini kuran Holding ayrıca sahip olduğu rüzgar enerji santralleri ve projelendirdiği jeotermal enerji tesisleri ile ülkemizin yenilenebilir enerji üretimine önemli katkı sağlamaktadır. İnşaat sektöründeki faaliyetlerine ilk olarak 1984 yılında başlayan şirket, hayata geçirmekte olduğu tüm konut projelerini “RESİM” çatı markası altında birleştiriyor. Ortadoğu İnşaat, günümüz şartlarının gerektirdiği teknolojik gelişmelere uyum sağlayarak çağa uygun yaşam alanları üretmeyi hedefliyor. Bunların yanı sıra sahip olduğu atık bertaraf tesisleri ve tır filosuyla çevre teknolojileri ve lojistik alanlarında da faaliyet gösteren Ortadoğu Holding ülke ekonomisine 40 yıla varan geçmişiyle katkı sunmaktadır.