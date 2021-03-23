Kilo Probleminde İştah Kontrolü Nasıl Olur ?

Mide botoksu ’nun endoskopik olarak uygulandığını belirten Doç.Dr. İbrahim Sakçak “Günümüzde toplumun % 35’i obezite sorunu yaşamaktadır. Çağın hastalığı olarak adlandırılan obezitenin tedavisinde arayışlar sürekli olarak devam etmektedir. Önceki yıllarda Mide kelepçesi (Gastric Banding) ile hızlanan obezitenin girişimsel tedavi yöntemleri daha sonraki yıllarda Sleeve Gastrektomi (Tüp Mide), Mide By Pass ve Mide Balonu uygulaması gibi yöntemlerle sürekli çeşitlilik ve gelişim gösterdi. Bu bağlamda son yıllarda adı daha çok duyulmaya başlayan bir yöntem ise mide botoksu ’dur. Mide botoksu, midenin iç yüzeyinde 15-20 farklı noktasına 500 ile 1000 ünite arasında değişen oranlarda botoks uygulanmaktadır. Obezite tedavisinde yeni bir çığır açan botoks uygulaması 20 dk gibi kısa bir sürede gerçekleşmekte ve hastanede yatış gerekmemektedir. Botoks uygulaması ameliyat yöntemlerine göre uygulanması daha kolay, daha risksizdir. İş ve güçten uzak kalınmadan 3-4 saat ayrılarak gerçekleştirilebilir. Etkisi 3-4 gün sonra başlayan mide botoks’ unun 4-6 ay süreyle iştahta azalma ve tokluk hissinde artma sağladığı bilinmektedir. Mide botoksu uygulaması gerektiğinde istenirse 3-4 kez aralıklı olarak tekrarlanabilir. Herhangi bir iz bırakmaz.” diye konuştu.

Mide botoksu ‘nun obezite ve fazla kilolar için uygulanan cerrahi yöntemlere göre yan etkisi ve komplikasyonları yok denecek kadar az olduğunu belirten Sakçak, “Endoskopik olarak yapılan mide botoksu uygulaması; genellikle sorunsuz olarak gerçekleşmektedir. Mide botoksu uygulamasının bilinen ciddi bir komplikasyonu yoktur. Çünkü midede kesme işlemi veya herhangi bir cerrahi işlem yapılmamaktadır. Mide botoksu endoskopi yapılmasına engel bir sağlık sorunu olmayan en az 18 en fazla 70 yaşındaki kişilere yapılabilir. Mide botoksu uygulandıktan 3-4 gün sonra etki etmeye başlar. Etkisi iştahta azalma ve uzun süre tokluk hissi sağlamasıyla fark edilir. Bir ayın sonunda etkisi zirveye çıkar ve 4-6 ay sonra kaybolur. Mide botoksu ile kişinin boy, kilo, yaş ve diyet uyumu gibi faktörlere bağlı olarak değişmekle birlikte süreç sonunda 8-20 kilo verilebilmektedir.” ifadelerini kullandı.

Uzun yıllara dayanan endoskopi tecrübesini fazla kilolar için etkili bir uygulama olan mide botoksu ile geliştiren Doç.Dr. İbrahim Sakçak ‘’ bir seferlik uygulama ile etkili kilo kaybı sağlanabilmektedir. Mide botoksu yapılan kişiler: klinik diyetisyeni ile düzenli olarak takip edilmektedir. Süreç boyunca sağlıklı ve dengeli kilo vermenin yöntemleri anlatılmakta, vücut analizi yapılarak yağ ve sıvı kaybı ölçülmekte, gerektiğinde kan tahlilleri yapılarak en iyi sonuca ulaşılmaya çalışılmaktadır’’ dedi.