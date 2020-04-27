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Kilo kaybı yaşayan 40 günlük bebek ameliyatla sağlığına kavuştu

MİDE ÇIKIŞINDA DARLIK NEDENİYLE KİLO KAYBEDEN 40 GÜNLÜK BEBEK, DÜZCE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’NDE YAPILAN AMELİYAT SONRASI SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE TABURCU EDİLDİ.

Kilo kaybı yaşayan 40 günlük bebek ameliyatla sağlığına kavuştu

MİDE ÇIKIŞINDA DARLIK NEDENİYLE KİLO KAYBEDEN 40 GÜNLÜK BEBEK, DÜZCE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’NDE YAPILAN AMELİYAT SONRASI SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE TABURCU EDİLDİ.

27 Nisan 2020 Pazartesi 14:18
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Kilo kaybı yaşayan 40 günlük bebek ameliyatla sağlığına kavuştu

DÜZCE (İHA) – Mide çıkışında darlık nedeniyle kilo kaybeden 40 günlük bebek, Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan ameliyat sonrası sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.

Şenel ailesi yeni doğan bebeklerinin kusma nedeniyle kilo kaybı yaşaması sonucu Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Hastanede yapılan klinik değerlendirme sonucu, 40 günlük olan Efe Şenel adlı bebeğin mide çıkışındaki darlık olduğu saptanarak ameliyata alındı. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Murat Kabaklıoğlu tarafından gerçekleştirilen ameliyatın ardından sağlığına kavuşan minik Efe taburcu edildi.

Yapılan operasyon ile ilgili bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Murat Kabaklıoğlu, bu hastalığın toplumumuzda nadir görüldüğünü ifade ederek “Bebeğimiz kusma şikayeti ile geldi. Şu an 40 günlük olan bebeğimiz, 20 günlükken kusmaya başladı. Mide çıkışında darlık vardı. Bebeğimiz kustuğu için artık beslenemez hale gelmişti. Hastanemize geldiğinde kilo ve su kaybı nedeniyle hayati tehlikesi oluşmuştu. Korona salgını döneminde sadece bu virüs ile uğraşmıyoruz. Acil hastalarımızla da ilgileniyoruz. Dolayısıyla hazırlıklarından sonra ameliyatı yaptık. Şuanda iyi durumda. Bebeğimiz ve annemiz mutlu, biz mutluyuz. Sağlıkla taburcu edeceğiz” dedi.

Bebeğinin sağlığına kavuşmasından dolayı mutlu olduğunu ifade eden anne Elif Şenel ise doktor ve ekibine teşekkür etti.

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