Kilo almak isteyenler, dikkat!

Fazlasıyla zayıf ve kilo almakta güçlük çeken insanlar için kilo almak tıpkı vermek gibi sorun teşkil ediyor.

Kilo almak isteyen insanlar her şeyden yiyor ama kilo alamıyor.

Kilo almakla ilgili ilk bilmemiz gereken şey; önemli olan sağlıksız gıdaları yiyerek kilo almak değil, sağlıklı ve dengeli beslenmek için vitamin ve mineral değerleri olan gıdaları tüketmek gerekir.

Yani günlük kalori miktarının 300-400 fazlasını almanız gerekir. Harcadığınız kalorinin üstünde kilo almanız fayda sağlayacaktır.

Kalorisi yüksek gıdalardan tüketmek daha çabuk kilo almayı sağlayacaktır. Kilonun belli oranlarda ideal ölçüde olması gereklidir.

Zayıf bir yapıya sahip kişiler, sağlık açısından daha çok hastalığa yakalanabiliyorlar. Çünkü bağışıklık sistemi de güçlü olmuyor.

Zayıflık daha pek çok sıkıntının oluşmasına da neden olabiliyor.

Kasların güçsüzlüğü, kasların kütlesinin az olması, ciltte sorunlar, saç ve tırnakların bozukluğu, düzensiz adet problemi ve zayıf kemikler gibi olumsuz etkiler görülebiliyor.

İdeal kilo yapıya göre değişiklik gösterebilir. Çünkü herkesin vücut sistemi farklıdır. Bazı kişiler için kilo almak da, kilo vermek gibi zor olabilir. Nedenleri ise; metabolizmanın hızlı çalışması, aşırı aktif yaşam, genetik zayıflık, stres ve depresyon olabilmektedir.

Kilo almayı sağlayan besinler:

Hayvansal yağlar; kilo alma açısından kalori yüklü olması önemlidir ancak kolesterol içermesi nedeniyle dikkat edilmelidir.

Bitkisel yağlar; fıstık yağı, kanola yağı, soya yağı, zeytinyağı yüksek kalori içeren yağlardır zamana yayarak tüketilmelidir.

Kuruyemişler; protein, yağ asitleri ve kalori açısından zengin olan bu besinler düzenli tüketilmelidir.

Fıstık ezmesi; kalori açısından zengin ve protein ve yağ içermesi kilo almaya yardımcı olacaktır. 1 yemek kaşığı 100 kalori içerir.

Bitter çikolata; kalori açısından zengin olan ve antioksidan içeren bir besindir.

Peynir; yağ oranı yüksek olan ve protein ve kalori veren bir yiyecektir. Kilo aldırır.

Tahin; yağ oranı fazladır kalorisi 100 gramda 595’dir.

Kilo almak için neler yemeliyiz?

Tereyağı

Yumurta

Kuru üzüm

Patates

Kuru kayısı

Keten tohumu

Hindistan cevizi sütü

Balık yağı

Avokado

Esmer pirinç

Üzüm suyu

Elma suyu

Ananas suyu

Kuzu ciğeri

Susam

Fındık yağı

Tam buğday ekmeği

Yulaf ezmesi

Ceviz

kilo aldıran yiyecekler olarak tüketilebilir…

Kalori hesabını yaparak yüksek kalorili yiyecekler tüketerek, öğün aralarında atıştırmalarda sağlıklı gıdalar tercih ederek kilo almak sağlanabilir.

(Fitnews)