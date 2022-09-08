Kilis’te yetim çocuklar sünnet oldu

Kilis’te, yetim ve yoksul 36 çocuk için sünnet etkinliği düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kilis Devlet Hastanesi ile Kızılay Şube Başkanlığı tarafından organize edilen programda yetim ve yoksul 36 çocuk için hastanede de etkinlik düzenlendi. Çocuklar için özel oda hazırlanırken, sünnet olacak çocuklar akalü arabalara binerek sünnet stresini atmaları sağlandı.

Çocukları ziyaret eden Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, İl Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Arık, Kilis Devlet Hastanesi Başhakemi Uzman Dr. Fazıl Arısoy, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Saba Yağmur Tekbaş çocuklar ve ailelerini ziyaret ederek mutlu günlerinde yanlarında oldular. Belediye Başkanı Servet Ramazan, Sünnet olan çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Başkan Ramazan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan organizasyona kendilerinde destek olduğunu ifade ederek, “ Yetim çocukların sünnet oluyorlar. Bu nedenle burada bulunuyoruz. Bundan sonra belediyemizle birlikte toplu sünnet etkinliği yapacağız. Erkekliği ilk adam atan sünnet olan çocuklarımızı ve ailelerini kutluyorum” dedi.

Devlet Hastanesi Başhakemi Uzman Dr. Fazıl Arısoy, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü organizesinde sünnet etkinliğinin yapıldığını ifade ederek, “Sünnet ameliyathane ortamında yapılan cerrahi bir işlem, üroloji ile çocuk cerrahi servislerine geldikleri zaman biz randevularını oluşturacağız. İki haftada bir ayda bir toplu sünnet şöleni yapacağız, Kilis Belediyesinin desteğiyle, bilimsel olarak 2 yaşına kadar olan çocuklar ile 6 yaşından büyük çocukların sünnet olması öneriliyor. 2-6 yaş arası çocukların önemli bir şeyi yoksa sünnet önerilmiyor. üroloji ile çocuk cerrahi uzmanları tarafından sünnet edilmektedir. Aynı gün taburcu olmaktadırlar” dedi.