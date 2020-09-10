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Kilis’te korona vakalarında artış sürüyor

KİLİS’TE, KORONA VİRÜS VAKALARINDA ARTIŞ YAŞANIRKEN, 2 BİN 333 VAKANIN BULUNDUĞU KENTTE 31 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ.

Sağlık 10.09.2020, 11:52
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Kilis’te korona vakalarında artış sürüyor

Kilis’te, korona virüs vakalarında artış yaşanırken, 2 bin 333 vakanın bulunduğu kentte 31 kişi hayatını kaybetti.

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis’te, korona virüs vakalarında ciddi bir artış var. Virüsün ilk göründüğü günden itibaren bugüne kadar 2 bin 333 vakaya rastlandı. 31 kişinin korona virüsten öldüğü kentte, yoğun bakımda 12 kişi, entübe durumda ise 4 kişi bulunuyor. Kilis genelindeki bütün denetimlere rağmen, bazı duyarsız vatandaşların maske ve mesafe kurallarına uymadıkları gözlendi.

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