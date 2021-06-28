banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Mesajları gördü! Eşine boşanma, yasak aşka tazminat davası
Mesajları gördü! Eşine boşanma, yasak aşka tazminat davası
Düğün konvoyunun önünü kestiler, hastanelik oldular!
Düğün konvoyunun önünü kestiler, hastanelik oldular!
İstanbul Üsküdar'da aşı karşıtı eylem: 'Aşı yapanlar yargılanacak!'
İstanbul Üsküdar'da aşı karşıtı eylem: 'Aşı yapanlar yargılanacak!'
Göbeklitepe yakınında 11 yeni tepe daha keşfedildi
Göbeklitepe yakınında 11 yeni tepe daha keşfedildi

Kilis’te 64 bin aşı yapıldı

Kilis’te 32 aşı istasyonunda bugüne kadar 64 bin korona virüs aşısı yapıldı.

Sağlık 28.06.2021, 11:00
Kilis’te 64 bin aşı yapıldı

Kilis’te 32 aşı istasyonunda bugüne kadar 64 bin korona virüs aşısı yapıldı.

Kilis İl Sağlık Müdürlüğünün kent genelinde kurduğu 32 aşı istasyonunda aşılama çalışmaları devam ediyor. Kilis’te şu ana kadar 64 bin doz aşı yapılırken, günlük ortalama bin ile bin 400 arasında aşı uygulanıyor. Kilisliler aşıya yoğun ilgi gösterirken, vatandaşlar randevu almadan aşı istasyonlarına gelerek aşılarını yaptırıyor.

Kilis’te şu ana kadar birinci doz aşı 46 bin, ikinci doz aşı ise 18 bin kişiye olmak üzere toplam 64 bin aşı yapıldı.
banner486
Yorumlar (0)
27°
az bulutlu
banner493