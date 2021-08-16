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Kilis’te 121 bin doz aşı yapıldı

Kilis’teki aşı istasyonlarında bugüne kadar 121 bin 516 doz korona virüs aşısı yapıldı.

Sağlık 16.08.2021, 13:10
Kilis’te 121 bin doz aşı yapıldı

Kilis’teki aşı istasyonlarında bugüne kadar 121 bin 516 doz korona virüs aşısı yapıldı.

Kilis İl Sağlık Müdürlüğünün kent genelinde kurduğu aşı istasyonlarında aşılama çalışmaları devam ediyor. Kilis’te şu ana kadar 121 bin 516 doz aşı yapıldı. Kilis’te Türk ve Suriyeliler, aşıya yoğun ilgi gösterirken, vatandaşlar randevu almadan da aşı istasyonlarına gelerek aşılarını yaptırabiliyor.

Kilis’te şu ana kadar birinci doz aşı 71 bin 293, ikinci doz aşı 44 bin 275, üçündü doz ise 5 bin 948 olmak üzere toplam 121 bin 516 doz aşı yapıldığı belirtildi.
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