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Kilis’te 111 bin doz aşı yapıldı

Kilis’teki aşı istasyonlarında bugüne kadar 111 bin doz korona virüs aşısı yapıldı.

Sağlık 10.08.2021, 13:19
Kilis’te 111 bin doz aşı yapıldı

Kilis’teki aşı istasyonlarında bugüne kadar 111 bin doz korona virüs aşısı yapıldı.

Kilis İl Sağlık Müdürlüğünün kent genelinde kurduğu aşı istasyonlarında aşılama çalışmaları devam ediyor. Kilis’te şu ana kadar 111 bin doz aşı yapılırken, günlük ortalama bin 500 ile 2 bin arasında arasında aşı uygulanıyor. Kilisliler aşıya yoğun ilgi gösterirken, vatandaşlar randevu almadan da aşı istasyonlarına gelerek aşılarını yaptırabiliyor.

Kilis’te şu ana kadar birinci doz aşı 67 bin, ikinci doz aşı 38 bin, üçündü doz ise 6 bin olmak üzere toplam 111 bin doz aşı yapıldığı belirtildi.
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