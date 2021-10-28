Kiev’de 1 Kasım’dan itibaren Covid-19 tedbirleri sıkılaştırılacak

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de artan korona virüs vakalarının ardından 1 Kasım’dan itibaren kentte uygulanan Covid-19 tedbirlerinin sıkılaştırılmasına karar verildi.

Ukrayna’da Covid-19 vakaları hızla artmaya devam ederken, başkent Kiev’inde aralarında bulunduğu birçok kent kırmızı bölge ilan edildi. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko yaptığı açıklamada, başkentte 1 Kasım’dan itibaren Covid-19 ile mücadele kapsamında tedbirlerin sıkılaştırılacağını aktararak, kafe ve restoranlar, yüzme havuzları, spor salonları, oteller, eğlence mekanları, alışveriş merkezleri, mağazaların yalnızca aşı sertifikası veya negatif sonuçlu PCR testi ile ziyaret edilebileceğini duyurdu.

Kliçko, aşı sertifikası veya negatif PCR testi olmayanların toplu taşıma araçlarını da kullanamayacağını açıklarken, ilkokul ve kreşler hariç tüm eğitim öğretim kurumlarında uzaktan eğitime geçileceğini açıkladı.

Ukrayna’da sahte aşı sertifikası ile mücadele ediyor

Ülkenin 41 milyonluk nüfusundan yaklaşık 7 milyonu Covid-19’a karşı tamamen aşılanırken, anketler yetişkinlerin yaklaşık yarısının aşı olmak istemediğini ortaya çıkardı. Kısıtlamalar ile birlikte aşılama oranı artsa da aşı olmak istemeyenler sahte aşı sertifikası satın almaya yöneldi. Ülkenin kuzeydoğusundaki Sumy şehrinde polis, sosyal medyadan sahte aşı sertifikası satan bir kişiyi yakalarken, zanlının yaklaşık 114 dolara sahte aşı sertifikası temin ettiği belirtildi.

Çernihiv kasabasındaki ayrı bir olayda ise polis, bir seyahat acentesinin günde tanesi 250 dolardan yaklaşık 20 sahte aşı sertifikası sattığını tespit etti.

Ukrayna’da günlük vakada yeni rekor

Ukrayna’da son 24 saatte 26 bin 71 yeni korona virüs vakası tespit edilirken, 576 kişinin ise korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Son 24 saatteki vaka sayısının 22 Ekim’de kaydedilen 23 bin 785 olan vaka sayısını geçmesi ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçmiş oldu.

Ülkeden, korona virüs salgınının başlangıcından bugüne kadar toplam vaka sayısı 2 milyon 85 bine ulaşırken, 66 bin 204 kişinin de korona virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.