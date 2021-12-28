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KEPÇE KULAK ÇOCUKLARI OLUMSUZ ETKİLİYOR !

Okul çağındaki çocukların alay konusu olmasına yol açan Kepçe kulak (Yelken kulak) tabir edilen şekil bozukluğu çocukların psikolojisini olumsuz yönde etkileyebiliyor.Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahı Doç.Dr.İbrahim Aşkar, gelişen teknik ve teknoloji ile birlikte kepçe kulak operasyonlarının çok rahatlıkla yapıldığını ve kepçe kulak operasyonları ile birlikte kulak küçültme ameliyatlarının da gençler arasında çok yaygınlaştığını belirtti.

Sağlık 28.12.2021, 13:22
KEPÇE KULAK ÇOCUKLARI OLUMSUZ ETKİLİYOR !

Doç.Dr.İbrahim Aşkar, büyük veya kepçe görünümdeki kulakların çocukların psikolojisini olumsuz etkileyebildiğini söyledi. Erkek çocuklarında görülme sıklığı daha fazla olan kepçe kulakların kısa bir operasyon ile düzeltilebildiğini ifade eden Doç.Dr. Aşkar, "Kulağın olduğundan fazla öne kıvrık olması olarak tabir edilen kepçe kulaklar, kulak kıvırımlarının tam gelişememesi sonucu ortaya çıkıyor.''dedi.

''Okul çağındaki çocuklarımızın sıklıkla rahatsız eden bu görüntü kısa bir operasyonla
düzeltilebiliyor. Daha çok erkek hastalar tarafından talep ediliyor. Kepçe kulak ameliyatı 5-6 yaşlarından sonra yapılabiliyor. Zaten hastalar okul çağında alay konusu olduğu için bu yaşlarda doktora gelmektedir. Tehlikeli, riskleri olan ameliyat değildir.''diye belirten Dr.Aşkar,her yaşta kulak estetik ameliyatı yapılabildiğini söyledi.

Dr.Aşkar,''Çocuğunuz bu durumdan şikayetçiyse, ileride ciddi psikolojik sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Diğer taraftan çocuk bu ameliyatı ve değişimi istemiyorsa, ameliyat için zorlanmamalıdır. Kulak kepçesinin kıkırdak dokusu açıldıktan sonra, "Y" şeklindeki uygun kıvrımı sağlamak için, uygun yerlerden kıkırdağa kesiler ya da rasp ile inceltme yapılabilir. Daha sonra kulağa şekil vermek için kıkırdağa kalıcı dikişler konur. Kulak böylece arkaya doğru eğim kazandırılıp baş ile olan açısı azaltılır."diye ifade etti.

İki hafta içerisinde tamamen iyileşen kepçe kulak ameliyatı ile kişinin stresi ortadan kaldırılmasından sonra psikolojik olarak rahatladığını belirten Dr. Aşkar, gelen talepler arasında kulak küçültme veya küpe deliklerinin yırtılmasından dolayı kulak estetiği oldukça fazla olduğunu söyledi.

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