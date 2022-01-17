Kent Konseyinde "Diyabet Okulu"

Bursa Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubunun düzenlediği ‘Diyabet Okulu’ başladı.

Bursa Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu tarafından ‘Diyabet erken dönemde fark edildiğinde tedavi edilebilir bir hastalıktır’ sloganıyla düzenlenen ‘Diyabet Okulu’nun 1. dönemi gerçekleştirildi. 10 farklı oturumda konusunda uzman doktorlar tarafından ‘Diyabet ile ilgili temel bilgiler’, ‘İnsülin direnci ve hastalıklarla ilişkisi’, ‘Diyabetin seyri, akut ve kronik dönemdeki sonuçlar ve komplikasyonlar’, ‘Diyabette beslenme’, ‘Diyabette yaşam tarzı değişiklikleri ve egzersiz’, ‘Diyabette psiko-sosyal sorunlar’, ‘Diyabetik ayak ve bakımı’, ‘İnsülin çeşitleri ve insülin tedavisi’, ‘Tip 1 diyabetteki takip ve tedavi özellikleri’ ve ‘Diyabet tedavisinde cerrahi yöntemler’ konu başlıklarıyla katılımcılara bilgiler verildi.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, ’Diyabet Okulu’nda gerçekleştirilecek eğitimlerin 4 dönem süreceğini söyledi. Orhan, “İnanıyorum ki Sağlık Çalışma Grubumuz bundan sonra da farklı konulara yönelecek. ‘Gönüllülük esasına göre’ vatandaşımıza hizmet eden başta Prof. Dr. Sedat Demir hocamız olmak üzere, Sağlık Çalışma Grubu üyelerinin tümüne çok teşekkür ediyorum. Hemşerilerimizden çalışmalarımıza katılmalarını, destek vermelerini ve faydalı bilgiler edinmelerini rica ediyorum” dedi.

Bursa Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu Temsilcisi Prof. Dr. Sedat Demir ise, “Bursa’da bilinen birçok sağlıkçı arkadaşımızın yer aldığı, hekim, öğretim üyesi, yardımcı sağlık personeli ve eczacılar olarak Sağlık Çalışma Grubu’nu kurduk. Bir taraftan sağlık ile ilgili doğru bilgiler üretilmesi ve yayılması konusunda çalışmalar yapıyoruz. Bugün bir arada olmamızın sebebi de bu. Tüm toplumlarda çok büyük bir sağlık sorunu olan diyabetle ilgili bilgi kirliğinin önüne geçmek, diyabet hastalarımızı doğru eğitmek ve yönlendirmek adına ücretsiz eğitim faaliyetleri düzenledik” diye konuştu.

Diyabet Okulu’nda eğitim veren uzmanlar şu isimlerden oluşuyor;

Prof. Dr. Sedat Demir, Prof. Dr. Uğur Günşen, Doç. Dr. Nureddin Vurgun, Doç. Dr. Evren Dilektaşlı, Dr. Tayyar Güngör, Op. Dr. Mustafa Çetintaş, Dyt. Betül Ova, Klinik Psikolog Tuğba Sarısakal, Diyabet Eğitim Hemşiresi Gökben Durmaz.

Diyabet Okuluna katılmak için ‘0224 716 36 99 numaralı telefon aranarak’ başvuru yapılabiliyor.