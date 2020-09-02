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Kent Konsayı Başkanı ‘maskenizi takın’ diye yalvardı

KENT KONSEYİ BAŞKANI DR. AHMET ZAFER ERGÜN, KASTAMONULULARA ÇAĞRIDA BULUNARAK SADECE 28 GÜN BOYUNCA MASKE TAKILMASI DURUMUNDA KASTAMONU’DA COVİD-19 VAKALARININ KOLAYLIKLA ÖNÜNE GEÇİLEBİLECEĞİNİ SÖYLEDİ.

Sağlık 02.09.2020, 17:52
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Kent Konsayı Başkanı ‘maskenizi takın’ diye yalvardı

Kent Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Zafer Ergün, Kastamonululara çağrıda bulunarak sadece 28 gün boyunca maske takılması durumunda Kastamonu’da Covid-19 vakalarının kolaylıkla önüne geçilebileceğini söyledi.

Kastamonu Belediyesi Toplantı Salonu’nda düzenlediği basın toplantısında konuşan Kent Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Zafer Ergün, Türkiye’nin şu anda tüm dünya’da olduğu gibi pandemi ile mücadele ettiğine işaret ederek, hem ülke olarak hem de Kastamonu olarak çok büyük sıkıntı içerisinde olduklarını söyledi. Dr. Ergün, “Sağlık Bakanımız son zamanların en güvenilir ve en popüler insanı oldu. Kendini bu hastalık için paraladı ve gerçekten meslektaşım olarak kendisini de çok sevdim, gurur duydum. Bakanımız açıklama yapıyor: Bugün şu kadar hasta geldi, şu kadarı pozitif şeklinde. Anlatıyor, anlatıyor ve en sonunda diyor ki ’Biz başarılıyız.’ Başarılıyız ama salgın bitmedi. Bu yüzden maske ve mesafe kurallarına uyalım. Bizim milletçe bir hastalığımız var. Sadece satır başlarına bakar, gerisini kendimiz yazmış gibi ahkam keseriz. Aydın olanımız da olmayanımızda da vardır bu hastalık. Sağlık Bakanı her detayıyla anlatıyor, anlatıyor. Ama bıçkın Kastamonu delikanlısının aklında kalan kısım, bugün on beş kişinin öldüğü oluyor. Sayıyı ciddiye almıyor, Kastamonu’da olmadığını sanıyor, maskeyi gereksiz buluyor” dedi.

“28 gün maske takalım pandemiyi bitirelim”

28 gün boyunca herkesin maske takması durumunda pandeminin önüne geçilebileceğini ileri süren Dr. Ergün, “Bizim asıl işimiz, önümüze bakmak. Asıl işimiz, Kastamonu’yu bu hastalıktan kurtarmak. Biz yerelde iyi çalışmazsak zaten genelde iyi şeyler olmaz. Yereldeki yöneticiler ve yereldeki uyarı olarak basın iyi çalışacak ki Türkiye genelde düzelebilsin. Tekrar ediyorum ve yalvarıyorum. Kastamonu halkına yalvarıyorum, basına yalvarıyorum bunu halka ulaştırsın diye. Maske takmak çok önemli. Ben maske takmıyorsam, sizin karşınıza maskesiz çıkıyorsam; sizi saymıyorum, sizin sağlığınızı hiçe sayıyorum demektir. Ve aslında bu bir suçtur. Maske takmayarak burada yanımda bulunan arkadaşımın ölümüne sebebiyet verebilirim. Nasıl birine silahla saldırmak suç ise maskesiz gezmek de suçtur. Çünkü ben hasta olmadığımı bilmiyorum ki. Bunu halkımıza anlatmamız lazım. Yani maske takmamak erkeklik ve delikanlılık demek değildir. Maskeyi pazuya takarak gezmek marifet değildir. Önemli olan maskeyi takmaktır. Maske takmak karşınızdaki insana hürmettir. Maske takmak karşınızdaki insanın sağlığına saygı göstermektir. Maske takmak karşınızdakinin elini öpmektir. Ama maske takmayan suçludur. Kimsenin benim sağlığımı tehlikeye atmaya hakkı yok” şeklinde konuştu.

“Denetim ve cezaları artıralım”

Denetimlerin ve cezaların arttırılması gerektiğine işaret eden Dr. Ergün, “Ekonomiye çok zararı var. Dışarıdan ilaç ham maddesi ithal ediyoruz. O antiviral ilaçların ham maddeleri dışarıdan geliyor. Bunlara azımsanmayacak miktarda ödeme yapılıyor. Maske 1 TL’lik bir şey hatta pazarlık yaparak 50 kuruşa bile alabilirsiniz ve herkes bunu takarsa 28 günde bu iş biter. Bunun için ben mülkî idarenin bu konuda yardımcı olmasını rica ediyorum. Cezaları artıralım. Ben yaya geçidinden hızlı geçtim diye ceza yiyorum. Niye ceza yazılıyor peki? Oradaki yayaların hayatını tehlikeye attığım için. Ama ben maske takmazsam bütün bir toplumun hayatını tehlikeye atıyorum" ifadeleri kullandı.

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