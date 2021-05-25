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Kenenin neden olduğu ölümlere bir yenisi eklendi

Yozgat’ta koltuk altına yapışan keneyi çıkaran 65 yaşındaki kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sağlık 25.05.2021, 13:17
Kenenin neden olduğu ölümlere bir yenisi eklendi

Yozgat’ta koltuk altına yapışan keneyi çıkaran 65 yaşındaki kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Akdağmadeni ilçesi Melikli köyünde yaşayan 65 yaşındaki Gülbeyaz Bayındır, yaklaşık 10 gün önce vücuduna yapışan keneyi kendi imkanlarıyla çıkardı. Bir süre sonra rahatsızlanan kadın, Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakımda KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Gülbeyaz Bayındır, Melikli köyünde toprağa verildi.

Kentte son günlerde 100’ün üzerinde kişiye kene yapıştığı ve 15 kişinin hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.
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