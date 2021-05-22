’Kenelere karşı açık renkli elbiseler tercih edin’

Selendi Toplum Sağlığı Merkezi Başkan Vekili Dr. Güldane Kaçar, Manisa’nın Selendi ilçesinde yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte tarla ve bahçelerde kenelere karşı daha dikkatli olunması gerektiğini belirterek, çiftçilere açık renkli elbiseler tercih etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Selendi Toplum Sağlığı Merkezi Başkan Vekili Dr. Güldane Kaçar, Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) ile ilgili özellikle çiftçilere tavsiye ve uyarılarda bulundu. Dr. Kaçar, "Selendi ekonomisinin can damarı olan tarım sezonunun başlamasıyla birlikte çiftçilerin tarla, bağ, bahçe, orman ve piknik alanları gibi kene yönünden riskli alanlara giderken, kenelerin vücuda tutunmasını engellemek maksadıyla mümkün olduğu kadar vücudu örten kıyafetler giymeli, pantolonun paçalarını çorapların içine sokmalı ve ayrıca kenelerin elbise üzerinde rahat görülebilmesi için açık renkli ve uzun kollu kıyafetler tercih etmelidir. KKKA virüsü insana tesadüfen geçer. Asıl konakları büyükbaş ve küçük baş hayvanlardır. Kanda virüsün bulunduğu zamanda bu hayvanlardan kan emen veya daha önce virüsü bulunduran keneler insana tutunursa virüsü bulaştırır, yapışan kene ince uçlu cımbız ile kağıt havlu veya kauçuk eldiven giyilerek çıkarılır. Yeri sabunlu suyla yıkanır ve antiseptik sürülür. Sağlık çalışanları tarafından kişinin başlangıç tetkikleri yapılmalıdır. Kene tutunması olan kişi 3 gün arayla 14 gün izlenmelidir. Kene bükülmemeli ve kıvrılmamalıdır. Kenenin olduğu vücut parçası sıkılmamalı, ezilmemeli ve delinmemelidir. Kene çıplak elle ellenmemelidir. Kene çıkarıldıktan sonra tutunma bölgesine antisepsi uygulanmalı, eller su ve sabunla yıkanmalıdır. Açık havadaki aktiviteler sırasında uzun kollu açık renk giysiler giyilmeli, pantolon çorabın içine sokulmalıdır, giysiler zaman zaman kontrol edilmelidir" dedi.