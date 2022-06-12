Kene kabusu geri döndü, “sakın bunu yapmayın, hemen enjekte olabiliyor”

Havaların ısınmasıyla birlikte geri dönen ve son günlerde kabusa dönüşen kene ölümleriyle ilgili Trakya Bölge Veteriner Hekimler Odası Başkanı Uğur Cengiz Çakır, Trakya Bölgesi’nde kene popülasyonunun ciddi arttığını belirterek, kenenin nasıl enjekte olduğunu açıklayıp önemli uyarılarda bulundu.

Havaların ısınmasıyla birlikte Kırım Kongo Kanamalı Ateşi virüsü taşıyan kene ısırmaları sonucu hayatını kaybeden vatandaşların sayısı her geçen gün artıyor. Ardı ardına gelen keneden ölüm haberleri, dikkat edilmesi gereken tedbirleri bir kez daha gündeme getirdi.

Havaların ısınması ve yağışların etkili olmasıyla birlikte Trakya Bölgesi’nde de kene popülasyonunun arttığına dikkati çeken Trakya Bölge Veteriner Hekimler Odası Başkanı Uğur Cengiz Çakır, kenenin ağzında viral enfeksiyon virüs bulunduğunu söyledi. Kene ısırdıktan sonra kontrolsüzce kopartılırsa kenenin ağzındaki virüsün vatandaşa enjekte olduğunu anlatan Çakır, kenenin kopartılmadan en yakın sağlık kuruluşuna gidilmesi gerektiğini belirtti.

Piknik için hayvanların otlatıldığı otlaki alanların tercih edilmemesi çağrısında bulunan Çakır, bu dönemde piknik alanlarına giden vatandaşların mutlaka kendi önlemlerini almaları gerektiğini ifade ederek, piknik sonrası eve geldiklerinde üst baş kontrolü gerçekleştirmeleri gerektiğini söyledi. Kontrol ettiklerinde kene varsa kesinlikle müdahale etmemeleri gerektiğinin altını çizen Çakır, kenenin kontrolsüzce kopartıldığı takdirde vatandaşı ısırdığı yerden ağzındaki virüsü vatandaşa enjekte ettiğine bir kez daha dikkat çekti.