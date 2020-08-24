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Kendi akciğeri kendisine tekrar nakil edilen hasta sağlığına kavuştu

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE AKCİĞERİ TEMİZLENDİKTEN KENDİSİNE TEKRAR NAKLEDİLEN HASTA SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Sağlık 24.08.2020, 12:28
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Kendi akciğeri kendisine tekrar nakil edilen hasta sağlığına kavuştu

Antalya’nın Alanya ilçesinde öksürük, balgam çıkarma gibi şikayeti bulunan 65 yaşındaki Mustafa Dipbakuz’a yapılan kontrollerde akciğerinde bir kitle tespit edilerek ameliyata alındı. Başarı geçen ameliyatta akciğeri çıkartılıp üzerindeki kitle temizlendikten sonra tekrar nakili yapılan Dipbakuz, sağlığına kavuştu.

Öksürük ve balgam çıkarma gibi şikayeti bulunan Mustafa Dipbakuz (65), Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Oktay Aslaner tarafından yapılan tetkiklerde Dipbakuz’un akciğerinde tümör olduğu saptandı.

Çıkartılan akciğer tekrardan hastanın kendisine nakil edildi

Ana soluk borusu ve akciğer ana atar damarı tutan kitle yeri nedeniyle ameliyat tekniği açısından oldukça zor bir vaka olması nedeniyle durumu değerlendirilen Dipbakuz’un ameliyat olması kararı aldı. Ameliyata alınan Dipbakuz, ilk önce sağ akciğerin ana bronşu ve sağ akciğer ana atardamarını tutan kitle başarıyla temizlendi. Daha sonra çıkartılan akciğer tekrardan hastanın kendisine nakil edildi. Operasyon gereği sağ atar damarı kesilen Dipbakuz’a kalp zarından yeni bir atar damar yapılarak damarların tekrardan çalışması sağlandı. 2 gün yoğun bakım serviste kalan Dipbakuz, sağlığına kavuşarak gözetim amaçlı normal odaya alındı.

Eski sağlığına kavuşan Dipbakuz’un ilk ziyaretçileri ise doktorları oldu. Dr. Aslaner operasyon hakkında bilgi verdi.

“Birkaç gün içerisinde de taburcu edeceğiz”

Aslaner, ”Yaptığımız tetkiklerde akciğerin sağ üst lobunda, ana bronşu ve ana atar damarları tutan bir kitle tespit ettik. Daha ileri tetkiklerde hastanın başka bir yerine sıçrama olmadığını gördük. Ameliyat tekniği olarak oldukça zor bir vakaydı. Fakat başka bir yere sıçramamış olması nedeniyle hastayı ameliyat etmeye karar verdik. Ameliyatta normal şartlarda akciğerin sağ ana bronşu ve sağ atar damarı kestiğimizde, sağ akciğeri komple çıkarmış oluyoruz. Eğer yapmayacak olsak, kitlenin bir kısmı geride kalıyor olacak ve ameliyatın bir anlamı kalmayacaktı. Fakat sağ akciğeri çıkarttığımızda da sol akciğer hastaya yetmeyecekti. Bizde kitlenin tamamını üst lobla birlikte çıkardıktan sonra geriye kalan orta ve alt lobun hem bronşunu hem atar damarını hastaya tekrar dikerek hastanın tümör olmayan ve sağlam olan iki lobunu hastaya tekrar nakletmiş olduk. Akciğer atar damarını onarırken kalp zarından büyükçe bir parça alıp, adeta ondan yeniden bir atar damar yaparak, akciğer ana atar damarının tekrar çalışmasını sağladık. 2 gün hastamızı yoğun bakımda stabil bir şekilde takip ettikten sonra, servise aldık. Hastamız şuanda mobilize. Şuanda herhangi bir problemi yok. Birkaç gün içerisinde de taburcu edeceğiz” dedi.

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