Kemoterapide saç dökülmesine karşı buzdan bere

Kanser hastalarına uygulanan kemoterapi tedavisinde özellikle kadınların korkulu rüyası olan saç dökülmesinin önüne geçmek için tasarlanan soğutucu bere, büyük oranda saç dökülmesinin önüne geçiyor. Medikal Onkoloji Uzmanı Dr. Gülcan Bulut, hasta kemoterapi alırken, hastanın saçlı derisine yerleştirilen soğutucu berenin, bölgedeki kılcal damarların kasılmasına neden olarak, kemoterapi sırasında ilaçların saçlı deriye ulaşımını engellediğini böylelikle saç dökülmesinin en aza indirildiğini ifade etti.

Kemoterapi tedavisi, tümör hücrelerini yok ederken, hızlı çoğalan sağlıklı hücrelere de geçici olarak zarar verebiliyor. İnsan bedeninde en hızlı çoğalan hücrelere sahip olan saçlar, tedavi kapsamında alınan ilaçlar nedeniyle farklı oranlarda dökülmeye neden olabiliyor.

Isı kontrollü olarak azaltılıyor

Deri soğutmanın, 35 yılı aşkın bir süredir derinin ısısını düşürmek için kullanılan bir yöntem olduğunu söyleyen Medicana International İzmir Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Dr. Gülcan Bulut, deri ısısını birkaç derece azaltmanın, saç foliküllerine ulaşan kan miktarında bir sınırlama yaptığını söyleyerek, “Böylelikle kan akışıyla taşınan kemoterapi ilaçlarının etkisinden korunma sağlanmış olur. Dondurma sistemine bağlı silikon başlıklar, kemoterapi alırken hastanın başına yerleştirilir ve sonrasında ısısı kontrollü olarak azaltılır. Başlık tedavi süresince deride sürekli ve kontrollü bir soğutma sağlar. Bu soğukluk bölgedeki kılcal damarların kasılmasına neden olur ve kemoterapi esnasında ilaçların saçlı deriye ulaşımını engeller. Böylece, saç hücrelerinin etkilenmesi en aza indirilirmiş olur” diye konuştu.

Başarı oranı yüksek

Başlığın toplam takılma süresinin 2 saatten 5 saate kadar değiştiğini belirten Uzm. Dr. Bulut, sonucu yüzlerce faktör etkileyebileceği için saç derisi soğutma sisteminin başarısının tam anlamıyla garanti olmadığına dikkat çekerek, “Bu faktörler yaş, saç şekli, saçın yapısı, tedavi edilen kanser türü ve tedavi süresince hastanın saçına nasıl baktığı ile alakalıdır. Yapılan araştırmalar tedavinin başarı oranının yüzde 70-90 arasında olduğunu göstermektedir” dedi.