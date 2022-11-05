Kemoterapi tedavisinde böbreklerini kaybeden kardeşine bağışta bulunan ağabey nakil çağrısında bulundu

Diyarbakır’da, kemik kanserinden 5 yıl kemoterapi tedavisi gördüğü sırada böbrekleri iflas eden kardeşine böbrek bağışında bulunan ağabey, “3-9 Kasım Organ Nakli Haftası”nda bağış çağrısında bulundu.

Diyarbakır’da yaşayan 22 yaşındaki Serkan Filiz, yaklaşık 5 yıl önce kemik kanserine yakalandı. Kemoterapi tedavisine alınan Serkan Filiz, bu süreçte böbreklerinde hasar baş göstermeye başladı. Uzun zaman sonra böbrekleri iflas ettiği belirlenen Filiz, diyalize mahkum kaldı. Bağışta bulunmayı kabul eden anne ve babada tıbbı engellerden ötürü bağış gerçekleşmedi.

Kardeşinin durumuna duyarsız kalmayan vefakar ağabey Emin Filiz, böbreğini vermeyi kabul etti. Tetkiklerle tıbbi engellerin olmadığı belirlenmesiyle kardeşler arasında nakil gerçekleşti. Serkan Filiz’in nakille sağlığında düzelme süreci başlarken ağabey Emin ve operasyonu gerçekleştiren doktorlar “3-9 Kasım Organ Nakli Haftası”nda organ bağışı çağrısını yineledi.

“Bölgemizde son 2-3 yılda organ bağışında ciddi azalma mevcut”

Operasyonda bulunan Diyarbakır Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Organ Nakli Merkezi Klinik Sorumlu Uzmanı Transplantasyon Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Nurettin Ay, 3-9 Kasım Organ Nakli Haftası nedeniyle, duyuruda bulunmak istediklerini söyledi.

Bunun en önemli sebeplerinden Kovid-19 nedeniyle ülkede kat ettikleri yolun bir kısmını kaybetmeleri olduğunu belirten Dr. Ay, “Kadavradan organ bağışında ülke olarak belli bir aşamaya gelmiştik. Ne yazık ki pandemi bu süreci baya baltaladı. Özelikle bölgemizde son 2-3 yılda organ bağışında ciddi azalma mevcut. Beyin ölümü gerçeklemiş kayıplarımızın organlarını bağışlarsak büyük oranda bu sorunların önüne geçmiş oluruz. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli ekibi olarak organ nakli açısından sadece böbrek nakli gerçekleştiriyoruz. Doku nakli, kornea naklini göz ekiplerimiz gerçekleştiriyor” dedi.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Organ Nakli Mesul Müdürü Doç. Dr. Ramazan Danış, iki genç kardeşin olduğunu ve 355’inci nakillerini gerçekleştirdiklerini kaydetti. Hastaları Serkan için önce anne ve babayı denediklerini, onlarda tıbben engel durumlar olduğunu ifade eden Danış, “Fakat kardeşi kalktı gönüllü oldu. Mutlu bir şekilde karşımızdalar, nakil başarılı bir şekilde gerçekleşti. Bizim için de en mutlu şey odur” diye konuştu.

“355 nakil yaptık, geriye dönüp baktığımızda yüzde yüze yakın bir başarımız var”

“İki kardeşin bir birine benzemesi, yaşlarının bir birine yakın olması olaya biraz dram katıyor ama onun sonucuna baktığımızda Serkan böbrek almasaydı haftada üç defa diyalize girecekti” hatırlatmasında bulunan Dr. Danış, sözlerini şöyle tamamladı:

“Çok şükür bir sorun yok hem verici de hem de alıcıda. Böbrekler de canavar gibi çalışıyor. Eğitimlerini aldılar, nakil olunca her şey bitmiyor. Hastalarımızı eğitiyor, alacakları ilaçları, yiyeceği gıdaları, dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü biz bunlara vücudun bağışıklık sistemini baskılıyoruz. Çok dikkatli olunması gerekiyor. Şu an nakillerimiz 355 nakil yaptık. Geriye dönüp baktığımızda yüzde yüze yakın bir başarımız var. Bunu da gururla söylüyoruz ve bu bir ekip işi.”

“5 sene boyunca her iki böbrek de iflas etmiş”

Böbrek alıcısı Serkan Filiz (22), 5-6 sene önce kemik kanserinden kemoterapi gördüğünü söyleyerek, “Onu atlattım bu sefer böbrek yetmezliği çıktı kemoterapiden dolayı. 5 sene boyunca her iki böbrek de iflas etmiş. Ağabeyimin sayesinde böbreğim çalışıyor. Haftada üç gün diyaliz görüyordum. Ağabeyim böbrek verdikten sonra diyaliz kesildi” ifadelerinde bulundu.

“Vatandaşları korkusuz, kuşkusuz organ nakli yapmaya davet ediyorum”

Böbrek vericisi ağabey Emin Filiz ise, yakın zamanda böbrek nakli operasyonu gerçekleştiğini dile getirdi. Can vermenin gururunu yaşadığını aktaran ağabey Filiz, “Birde bu canından bir parçaysa anlatılmaz bir duygu. Vatandaşları korkusuz, kuşkusuz organ nakli yapmaya davet ediyorum, duyarlı olmalarını diliyorum. Diyalize bağlıydı, nakil gerekiyordu. Anne babamdan tıbben engel olduğu için bende uygun gördüler. Şu anda bunun gururunu yaşıyorum. Bir kez daha olsa gözümü kırpmadan ameliyat olurum” dedi.