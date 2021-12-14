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Kemik yapısının zayıflaması kırıklara neden oluyor

Son zamanlarda artan kırık vakalarından dolayı kalça protezi hakkında bilgilendirmede bulunan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Ümit Aygün, “İleri yaşta kemik yapısının zayıflaması, dikkat eksikliği ve kas koordinasyon sorunları sonucu düşmeler, çalışma şartları kırık ve kireçlenmelere zemin hazırlayabilir” dedi.

Sağlık 14.12.2021, 09:10
Kemik yapısının zayıflaması kırıklara neden oluyor

Son zamanlarda artan kırık vakalarından dolayı kalça protezi hakkında bilgilendirmede bulunan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Ümit Aygün, “İleri yaşta kemik yapısının zayıflaması, dikkat eksikliği ve kas koordinasyon sorunları sonucu düşmeler, çalışma şartları kırık ve kireçlenmelere zemin hazırlayabilir” dedi.

Günümüzde insan ömrünün uzamasıyla kemik erimesinin yaygınlaşmasının kalça bölgesinde görülen sorunları daha yaygın hale getirdiğini dile getiren VM Medical Park Samsun Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzm. Opr. Dr. Ümit Aygün uyarılarda bulundu.

Kırık ve kireçlenmeler yaşamı olumsuz etkiliyor

İnsan hayat kalitesini önemli düzeyde düşüren kemik erimesinin sağlık sisteminde önemli bir yer tuttuğunun altını çizen Opr. Dr. Ümit Aygün, “Bu sorunlar karşısında şüphesiz en çok yer tutan bu bölgenin kırıkları ve kireçlenmesidir. Hasta yaşamını önemli bir şekilde etkileyen bu sorunlar dikkatli bir şekilde değerlendirilerek hastaya en uygun tedavi şekli belirlenmelidir. İleri yaş grubu kişiler bu hastalıklarda önemli bir yere sahiptir. Kemik yapısının zayıflaması, dikkat eksikliği ve kas koordinasyon sorunları sonucu düşmeler, çalışma şartları bu sorunların doğmasında önemli bir yer tutar. Daha genç yaş grubu kişilerde iste şiddetli travmalar, metabolik hastalıklar, kullanılan bazı ilaçlar bu bölge sorunlarının doğmasına sebep olur” diye konuştu.

“Tedavide amaç hastayı rahatsızlığı öncesi seviyeye getirmek”

Yetişkin kalça bölgesi sorunlarının tedavisinde kalça protezleri başta olmak üzere çeşitli implantların ilerleyen teknolojiyle birlikte yaygın ve başarılı bir şekilde uygulandığını söyleyen Dr. Aygün, “Tedavide amacın hastayı, rahatsızlığı öncesi seviyeye getirerek ağrısız yürüyüşünü sağlamak, gelişebilecek komplikasyonları en az seviyeye çekmektir. Hastaya ameliyat sonrası ertesi gün basıp yürüme fırsatı veren kalça protezleri, hastada gelişebilecek pıhtı atma sorunları gibi birçok komplikasyonu düşük seviyelere çekebilmektedir. Hareketle beraber kişinin kendi ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilmesi en önemli avantajları arasındadır. Sağlık harcamalarında önemli bir yere sahip olan protez cerrahileri, hastaya sağladığı konfor ve hayat kalitesini iyileştirme adına getirdiği kolaylıklar yönünden günümüzde en çok başvurulan tedavi seçenekleri arsında yerini korumaktadır” şeklinde konuştu.

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