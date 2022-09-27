Kemik kanserini yendi, şimdi sağlıkla yürüyor

Bağcılar’da yaşayan 15 yaşındaki Zekiye Adanır, zorlu bir tedavi sürecinin ardından kemik kanserini yendi. Şu an sağlıkla yürüyen Adanır’ın ameliyatını yapan Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ozan Beytemür, “Osteosarkom, kötü huylu kemik kanseriydi, kemikte tespit edilen kanserli dokuyu ameliyat esnasında aldık. Radyoterapi cihazında yüksek radyasyon verildi ve kanserli hücrelerin ölümü sağlandı. Bacağında fibula olarak adlandırılan ince kemiği de damarıyla birlikte buraya transfer ettik ve şu an desteksiz olarak yürüyebilmekte çok mutluyuz” dedi.

Bağcılar’da yaşayan şu an 15 yaşındaki Zekiye Adanır bir süre önce dizinde hissettiği ağrılar sonrası ailesiyle doktora başvurdu. Yapılan incelemelerde Adanır’ın kemik kanseri olduğu ortaya çıktı. Zekiye ve ailesi büyük üzüntü yaşarken osteosarkom olduğunun belirlenmesiyle hemen tedaviye başlandı. Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sürdürülen çalışmalarda 4 kardeşin en küçüğü olan Adanır önce kemoterapi tedavisi aldı ardından ameliyat edildi. Yaklaşık 8 saat süren zorlu ameliyat başarılı geçerken aile büyük sevinç yaşadı. Ameliyatı plastik cerrahi gibi branşların da katılımıyla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ozan Beytemür gerçekleştirdi. Çocukluk çağı kemik kanserlerinde hastanın kendi kemiği kullanılarak yapılan biyolojik rekonstrüksiyon yöntemine dikkat çeken Doç. Dr. Beytemür, tedaviye ilişkin bilgi verdi. Ameliyat sonrası 1 yıl destekle yürüyen Adanır, şimdi sağlıkla desteksiz bir şekilde yürüyebilirken, Doç. Dr. Beytemür diz veya vücudun başka noktalarında hissedilen ağrılarda hekime başvurulmasının önemine dikkat çekti.

“Kanserli dokuyu ameliyat esnasında alıp temizledik”

Hastaya gerçekleştirilen operasyona yönelik bilgi veren Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ozan Beytemür, “Hastamız bize ilk olarak diz çevresinde ağrı şikayetiyle başvurdu, değerlendirmelerinde, tetkiklerinde uyluk dediğimiz femur kemiğinin alt kısmında bir kemik lezyonu tespit ettik. Daha sonrasında bu hastamıza kemikten biyopsi işlemi yaptık. Sonrasında osteosarkom olarak adlandırılan kötü huylu kemik kanseri olduğunu gösteren biyopsi sonucumuz geldi. Tedavi sürecimiz başladı, ilk olarak kemoterapi tedavisi gördü, devamında ameliyatını uyguladık. Tekrar kemoterapi süreciyle tedavisi sonlandı. Bu hastamızda kemikte tespit edilen kanserli dokuyu ameliyat esnasında alıp temizleyerek, radyoterapi cihazında yüksek radyasyon verildi ve kanserli hücrelerin ölümü sağlandı. İlave olarak da bacağında fibula olarak adlandırılan ince kemiği de damarıyla birlikte buraya transfer ettik ve bir iyileşme süreciyle birlikte tedavisini tamamladık. Biyolojik rekonstrüksiyon yöntemleri özellikle çocuklarda çok daha sık tercih ettiğimiz tedavi yöntemleridir. Tedavi süreci biraz zahmetlidir, biraz uzundur ama uzun yıllar baktığımız zaman çok daha başarılı sonuçlar bildirilmiştir. Protez cerrahisi gibi yöntemlerde hastalar daha erken mobilize oluyorlar, hareket ediyorlar. Ama özellikle pediatrik yaş grubunda protezle kıyasladığımız zaman hastanın kendi kemiğiyle birlikte uzun yıllar boyunca daha başarılı sonuçlar bildiriliyor. Hastamız bize ilk olarak diz ağrısı şikayetiyle başvurdu, biz özellikle şunu vurgulamak istiyoruz; çocuk yaş grubunda özellikle diz çevresinde başka bölgelerde de görülebilir” şeklinde konuştu.

“Çok mutluyuz, şu an desteksiz olarak yürüyebilmekte”

Geçmeyen, süreklilik arz eden ağrı durumunda mutlaka hekimlerden yardım alınması gerektiğine vurgu yapan Doç. Dr. Ozan Beytemür, “Osteosarkom gibi kemik kanserleri özellikle 10-20 yaşa aralığında gözüküyor. Zaman zaman büyüme ağrılarıyla başka ağrılarla karıştırılabiliyor. Özellikle bu yaş grubunda diz çevresinde başka yerlerde de olabilir, dirençli ağrı olursa mutlaka vakit kaybetmeden hekime başvurmalarını öneriyoruz. Biyopsisi ve teşhisimizi koyduktan sonra 3 aylık kemoterapi sürecini aldı sonra ara dönemde ameliyatını yaptık. Hastamız ilk bir yıl civarı destekli olarak dışarıdan cihazlarla destekli olarak yürüdü. Fakat sonra kemik kaynamasıyla birlikte tamamen yük vermeden, şu an desteksiz olarak yürüyebilmekte. Sadece belirli aralıklarla, periyotlarla takibini yapmaktayız. Çok mutluyuz, çok şükür vücudunun başka bir yerinde bir yayılım söz konusu değil. Kemiği tamamen kaynamış vaziyette, gayet iyi durumda, inşallah böyle devam eder. Ameliyatımızı yaklaşık 9 kişilik bir ekiple yaptık, ameliyat esnasında bize plastik cerrahi kliniğimiz de eşlik etti. Bir yandan radyoterapi radyasyon onkolojisi çalışanlarımız da dışarıdan destek verdiler. Yaklaşık 8 saatlik bir ameliyat söz konusu oldu” dedi.

“Başta çok kötüydü ağrısı şimdi iyiyim”

Tedavi sürecini anlatan 15 yaşındaki Zekiye Adanır, “Dizimde ağrı oluştu, sonra doktora geldik. Tanıyı osteosarkom koydular, kemoterapi tedavisi gördüm bir de ameliyat oldum. Zor bir süreçti ama atlattım, başta çok kötüydü ağrısı şimdi iyi durumda. Ameliyattan sonra değneğe başladım, ardından normal yürümeye başladım, şimdi ağrım yok. Rahatsızlığımı öğrendiğimde tabi ki üzüldüm ama başarılı bir tedavi süreciyle iyileştim” ifadelerini kullandı.

“Allah kimseyi evladıyla sınamasın, zor bir şey”

Kızının hastalığını atlatmasından dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden anne Fadime Adanır, “Okuldan geldi, ’düştüm ayağım şişti’ dedi biz sandık ki incinmiş. Aile hekimine götürdüm, krem kullandık, daha kötü şişti. Sonrasında Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürelim dedim. Hastalığını öğrendik, tedavi sürecinde saçları döküldü. Ancak süreci başarıyla atlattık. Allah kimseyi evladıyla sınamasın, zor bir şey” diye konuştu.