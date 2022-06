Kemik erimesi ilacı yumurtalık kanserinden koruyor

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, “Bifosfanat ilaçlarının hücresel düzeyde tümör hücrelerini öldürdüğünü biliyoruz. Fakat mevcut verilere göre bu ilaçların nasıl oluyor da yumurtalık kanserini önlediğini şu anda bilemiyoruz” dedi.

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, kemik erimesi rahatsızlığı için kullanılan bifosfanat etken maddeli ilaçların aynı zamanda yumurtalık kanserinden de koruduğunun tespit edildiğini açıkladı. Prof. Dr. Coşkun, “Kemik erimesi özellikle menopoz sonrası dönemde kadınların önemli rahatsızlıklarından birisi. Kemik kaybını ve dolayısı ile kemik kırığı gibi durumları önlemek amacıyla bifosfonat grubu ilaçlar sıklıkla kullanılmakta. Karen Tuesley ve arkadaşları Queensland Üniversitesinde yaptıkları araştırmada kemik erimesi amacı ile kullanılan ilaçların over (yumurtalık) kanseri riskini azalttığını ortaya koydular. Journal of National Cancer Institute dergisinde yayınlanan çalışmada, menopoza girmiş 50 binin üzerindeki kadında yapılan analizde nitrojen içeren bifosfonat grubu kemik erimesi ilaçlarının seröz tip over kanserinde yüzde 18, endometroid tip over kanserinde ise yüzde 50’lere varan oranda risk azalması yaptığını gösterdiler” ifadelerini kullandı.

“Bifosfanat ilaçlarının hücresel düzeyde tümör hücrelerini öldürdüğünü biliyoruz”

Yumurtalık kanserinin özellikle menopoza girmiş kadınlarda görülen bir kanser türü olduğunun altını çizen Prof. Dr. Coşkun, “Bu yaş grubundaki kadınların birçoğunda bifosfanat grubu kemik ilaçlarının kullanıldığını düşünürsek bu çalışmanın heyecanlandırıcı olduğunu söyleyebiliriz. Bifosfanat ilaçlarının hücresel düzeyde tümör hücrelerini öldürdüğünü biliyoruz. Fakat mevcut verilere göre bu ilaçların nasıl oluyor da yumurtalık kanserini önlediğini şu anda bilemiyoruz. Ama hem bu etki mekanizması ortaya konulduğunda hem de gerçekten böyle bir koruyucu etkinin varlığı başka çalışmalar ile teyit edildiğinde özellikle yumurtalık kanseri açısından riskli grupta böyle bir seçeneğin kullanımı gündeme gelebilir” diye konuştu.