Kemal Memişoğlu: "İstanbul, salgında yine başardı"

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabı üzerinden “Elimizdeki verilerle elde ettiğimiz Öngörülerimiz gerçekleşti. İstanbul, salgında yine başardı” ifadelerini kullandı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabı üzerinden salgınla ilgili paylaşımda bulundu. Memişoğlu paylaşımında, “Elimizdeki verilerle elde ettiğimiz öngörülerimiz gerçekleşti. İstanbul, salgında yine başardı. Vatandaşlarımızın kişisel uyumu ve tedbirleri ile sistemsel yasaklara gerek kalmadan, vaka sayılarında düşüş sağlandı. Teşekkürler” ifadelerini kullandı.