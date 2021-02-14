Kelliğin çaresini Japonlar buldu

Japonya'daki bir araştırma ekibi, dökülen saçların eski haline gelmesini sağlayacak bir çözüm bulduklarını söylüyor.

Saç dökülmesinin normal olduğu durumlarda saç köklerinden, dökülen saçların yerine yenileri çıkıyor. Bu doğal, döngüsel süreci kellerde de işletmek isteyen RIKEN Biyosistem Dinamikleri Araştırma Merkezi'nden bilim insanları, dökülen saçları yeniden uzatabilecek saç kökleri oluşturmak için kök hücreleri kullandı.

Projenin lideri Takashi Tsuji, "Saç köklerinin, kök hücreler sayesinde döngüsel olarak yenilenmesi için bir yöntem oluşturduk" dedi ve ekledi:

"Bu yöntem, yakın gelecekte saç köklerini yenileme tedavisi fikrini gerçeğe dönüştürmemizi sağlayacak."

Saygın bilim yayını Nature'da yayımlanan çalışmada araştırmacılar, farelerden aldıkları kürk ve bıyık hücrelerini laboratuvar ortamında başka biyolojik bileşenlerle birleştirdi.

Çalışmada 220 farklı kombinasyonu deneyen araştırmacılar, bir kolajen türünü “NFFSE medyası” ismi verilen 5 faktörle birleştirmenin en iyi sonucu verdiğini keşfetti.

Medya, hücrenin büyümesi için gerekli besinleri, büyüme faktörlerini ve tutunmaları için hücreler-arası proteinleri içeren sıvıya deniyor. İşte araştırmacılar, bu NFFSE medyasıyla oluşturulan formülün, en kısa sürede en yüksek kök hücre çoğalma oranını verdiğini tespit etti.

Yenilenen saçı üç hafta boyunca gözlemleyen bilim insanları, NFFSE medyasının, saç köklerinin normal saç üretimi döngüsünün en az üçünde hayatta kalmasını sağladığını saptadı.

Bu yeni medyada yetiştirilen kök hücrelerden türetilen saç köklerinin çoğu (yaklaşık yüzde 81'i) üç veya daha fazla saç döngüsünden sağ çıkmayı başardı. Bunun epey verimli bir formül olduğu ifade edildi. Zira denenen bir diğer medyada, saç köklerinin yüzde 79'unun yalnızca bir saç döngüsüne yetebildiği görülmüştü.

Öte yandan bu kellik tedavisinin insanların kullanımına sunulmasından, yani piyasaya çıkmasından önce klinik denemelerden geçmesi gerekiyor.

Şimdiye kadar RIKEN araştırmacıları, kök hücre tedavisini klinik öncesi laboratuvar testlerinde kanıtlamış oldu.

Tsuji, enstitünün yeni saç büyüme teknolojisi için klinik testler yapmak istediğini ve bu nedenle başka kurumlarla işbirliği kurmaya çalıştığını ifade etti.

"RIKEN, öncelikle temel araştırma yapan bir kurumdur. Klinik denemeler genellikle dışarıdan ortaklar gerektirir. Bu nedenle klinik uygulamaların geliştirilmesine yardımcı olacak ve Ar-Ge masraflarını karşılayacak bir şirket arıyoruz."