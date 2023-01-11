Kellere müjde, bu tedavi genetik kelliği önlüyor

Dermatoloji Uzmanı Dr. Aykut Aldemir, saç PRP ve saç mezoterapi uygulamasının kellik başlangıcı ya da genetik nedenle oluşan saç dökülmesini önleyebileceğini söyledi.

Medicana Sivas Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Aykut Aldemir saç PRP (Platelet Rich Plasma) ve saç mezoterapi uygulaması hakkında açıklamalarda bulundu. Aldemir, saç dökülmesi erkek ve kadınlarda dış görüşünü doğrudan etkileyen bir faktör olduğu için sosyal ve psikolojik açıdan zorluklar oluşturabileceğini söyleyerek, “Saç dökülmesi, zayıf ve cansız saçlar gibi sorunlar hem erkek hem de kadınların yaşadığı ciddi durumlardan biridir. Kişinin dış görünüşünü doğrudan etkileyen saçlarda bu tarz sorunların yaşanması sosyal ve psikolojik açıdan zorluk oluşturabilir. İleri teknolojiden faydalanılarak uygulanan saç PRP uygulaması ve saç mezoterapisi sayesinde bu sorun kolaylıkla çözülür” dedi.

“Yapılan işlem acı vermiyor”

Uzman Dr. Aldemir, Mikro boyuttaki iğneler aracılığıyla yapılan işlemin acısız olduğunu belirterek, PRP (Platelet Rich Plazma), trombositten zengin plazma anlamına geliyor. Hastanın kendi kanı alınıp, özel kitlerle ve özel cihazlarla işleme tabi tutularak trombosit yani beyaz kan hücresi yoğunluğunun artırılmasıyla elde edilen preparat ’PRP’ olarak adlandırılıyor. Kişinin kendi kanından elde edilen PRP solüsyonunun saç kaybı yaşanan bölgelere enjekte edilmesiyle var olan saç telleri güçlenirken , pasif durumdaki köklerde uyandırma işlevi gerçekleşebilmekte. Saç mezoterapisi, saç tellerinin ihtiyaç duyduğu maddelerin minimal invaziv yöntemle saçlı deriye enjekte edilmesidir. Saç mezoterapisi; saçların uzaması için gereken besinlerin sağlanmasının kökleri uyararak dökülme veya kellik sürecini yavaşlatabileceği ilkesine dayanır. Vitamin, mineral ve hyalüronik asit birleşiminden oluşan enjeksiyonun direkt olarak köklere uygulanması sayesinde kısa sürede etkisi görülür. Saç mezoterapisinde vitaminler, mineraller, amino asitler ve koenzimler gibi kıl köklerini besleyen ve saç çıkışı ile uzamasını destekleyen bileşenler bulunur. Mikro boyuttaki iğneler aracılığıyla yapılan işlem bu sayede acısız olur” şeklinde konuştu.

“Yalnızca kellik yaşayanlar için değil”

Uzman Dr. Aldemir, uygulamanın sadece alopesi veya kellik yaşayanlar için olmadığını söyleyerek, “Gebelik veya metabolik nedenlerle yoğun saç dökülmesi yaşanması, erkek tipi kellik başlangıcı ya da genetik nedenle saçların dökülmesi, bölgesel saç dökülmesi gibi belirli bir noktada aşırı seyrelme görülmesi durumda yapılabilir. Aynı zamanda saç köklerinin incelip zayıflamasıyla oluşan cansız saç görünümü, vitamin ve mineral eksikliğinin saç dökülmesine yol açması, saçlı deride aşırı kuruluk ve kepek görülmesi halinde tercih edilebilir. Faydaları ve etkileri göz önüne alındığı takdirde bu tedavi yalnızca alopesi veya kellik yaşayanlar için değil; canlı, gür, hacimli, parlak ve sağlıklı saçlara kavuşmak isteyen herkes için ideal bir işlemdir” ifadelerini kullandı.

“Saç ekiminden daha iyi bir sonuç alınmasını sağlar”

Uzman Dr. Aldemir, saç PRP ve saç mezoterapi uygulamasının saç ekiminden daha iyi bir sonuç alınmasını sağladığını ifade ederek, “Çeşitli saç sorunları için etkili bir çözüm olan saç PRP ve saç mezoterapisi, hastaya birçok fayda sağlar. Tedavide kullanılan bileşenler saç derisini ve kökleri besleyerek hem saç tellerinin kalınlığını artırır hem de büyümeyi sağlayarak saç dökülmelerinin önüne geçer. Saç köklerinin ihtiyaç duyduğu besinlerin enjekte edilmesiyle uygulanan bu yöntemin olumlu etkileri şunlardır: Mezoterapide saçlı deriye uygulanan enjeksiyonda bulunan formül sayesinde kan akışı iyileştirilir. Saç foliküllerinin gücünü arttırarak saçları iyileştirir. Enjekte edilen formül aynı zamanda uygulandığı bölgedeki sebum salgısını düzenler. Yapılan saç bakımlarının etkisini artırır. Saç ekiminden daha iyi bir sonuç alınmasını sağlar” diye konuştu.

“Egzamanın giderilmesi için de kullanılır”

Uzman Dr. Aldemir, mezoterapi yönteminin egzamanın giderilmesi içinde kullanıldığını ifade ederek, “Saç mezoterapisi ağrısız ve acısız bir işlem olduğu için konforlu bir uygulama süreci vardır. İşleme başlanmadan önce uygulama yapılacak alan lokal olarak uyuşturulur. Mikroiğneler aracılığıyla yapılan işlem mezoderm adlı orta tabakaya nüfuz eder. Böylece işlemden sonraki iyileşme sürecinde de kalıcı bir ağrı olmaz. Saç mezoterapisi aynı zamanda saçlı derinin gençleşmesini de sağlar. Mezoterapi, kırışıklıkların azaltılması, cildin parlak hale getirilmesi ve egzamanın giderilmesi amacıyla yıllardır kullanılan bir yöntemdir. Saç mezoterapisi de mezoderm tabakasında mikroiğneler yardımıyla mikro delikler açar. Bu noktalardan yapılan enjekte ile kan dolaşımının yanı sıra kolajen ve elastin üretimini uyarır. Bu sayede sağlıklı ve nemli bir saçlı deri oluşumu sağlanarak kepek oluşumunun önüne geçilir” dedi.

“Hastaya özel seansların sayısı”

Uzman Dr. Aldemir, saç PRP ve saç mezoterapisinde seansların sayısı hastaya özel olarak belirlendiğini vurgulayarak, “Birkaç haftadan birkaç aya kadar sürebilir. Seanslar sonrasında herhangi bir ağrı olmadığı gibi iyileşme de hızlı olur. Oluşabilecek bir ağrı veya morluk ise birkaç gün içinde iyileşir. Buna ek olarak saç ekimi işleminin aksine saç PRP ve saç mezoterapisi uygulamasında işlemin etkisi çoğunlukla günler ya da haftalar içinde hızlı bir şekilde görülür” diye konuştu.