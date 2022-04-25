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Kekik Nedir? Faydaları Nelerdir?

Kekik kendine özgü koku ve aromasıyla hepimiz tanıdığı, eski uygarlıklarda mumyalama, tütsüleme ve çeşitli cilt problemlerini tedavi etmede ün kazanmış bir baharat çeşididir. Kekiğin yemeklere lezzet vermek dışında birçok faydası bulunmaktadır. En şaşırtıcı ve bilinmeyen faydası olarak kekik yağının yiyecekleri korumak, bakteri ve mantarlarla savaşma yeteneğini sayabiliriz.

Sağlık 25.04.2022, 11:37
Kekik Nedir? Faydaları Nelerdir?

Kekik Nedir? Faydaları Nelerdir? 

Uzman Diyetisyen Zülal Yalçın konu hakkında bilgiler verdi. 

Kekik kendine özgü koku ve aromasıyla hepimiz tanıdığı, eski uygarlıklarda mumyalama, tütsüleme ve çeşitli cilt problemlerini tedavi etmede ün kazanmış bir baharat çeşididir. Kekiğin yemeklere lezzet vermek dışında birçok faydası bulunmaktadır. En şaşırtıcı ve bilinmeyen faydası olarak kekik yağının yiyecekleri korumak, bakteri ve mantarlarla savaşma yeteneğini sayabiliriz. 

Kekiği nasıl tüketebiliriz? 

Çorbaların, ana yemeklerin içine baharat olarak kullanmanın dışında, kekiği çay olarak demleyip kekik çayı şeklinde tüketmeniz sağlığınıza çok büyük faydalar sağlayacaktır. Kekik yapraklarını kaynatıp 70-80 dereceye soğutulmuş ılık suyun içine koyup 15-20 dakika demleyerek rahatlıkla tüketebilirsiniz. Fakat kekik özellikle kan sulandırıcı ilaçlar ve tansiyon ilaçlarıyla etkileşime girebilir. Bu ilaçlardan birini kullanıyorsanız günlük bir fincanı geçmeyerek miktarda aşırıya kaçmamanızı tavsiye ediyorum. 

Peki Kekiğin Vücudumuza Sağladığı Faydalar Nelerdir? 

Kekik kan basıncınızı düşürür! 

Yapılan bazı çalışmalar kekik çayının hem sistolik hem de diyastolik kan basıncını düşürürerek hipertansiyonu azaltmaya yardımcı olduğunu göstermektedir. Ayrıca bunun yanı sıra “kötü” LDL kolesterolü düşürerek kardiyovasküler hastalık geliştirme riskini azaltabilmektedir. 

Yemeklerinize tuz yerine kekik koyarak bu etkiyi gözlemleyebilirsiniz. 

Özellikle kış aylarında düşen bağışıklık için birebir! 

Kekik çok iyi C ve A vitamini kaynağıdır. Vücudun enfeksiyonlar ile mücadelesinde çok iyi bir savaşçıdır. Bu yüzden soğuk algınlığının geldiğini hissettiğiniz anda kendinize bir kekik çayı yapmak mükemmel bir çözüm olacaktır.  

Aynı zamanda var olan öksürüğü boğaz kaslarını gevşeterek rahatlatacaktır. Özellikle kekik yağını kaynar suya damlatıp buhar banyosu yaparak etkisini görebilirsiniz.  

Mide ve bağırsak sorunlarınızın çözümü kekikte saklı! 

Kekik, yiyeceklerdeki ve bağırsağınızdaki zararlı mikropları azaltmaya yardımcı olan ve genel bağırsak sağlığınızı iyileştiren antimikrobiyal özelliklere sahiptir. Ayrıca sağlıklı karaciğer fonksiyonunu desteklemeye ve midenizdeki mide zarını asitten korumaya yardımcı olan mide mukus katmanlarını artırmaya yardımcı olmaktadır.   

Yemek sonrasında yaşanan hazımsızlığı önlüyor! 

Bağırsak yolundaki mukozayı ortadan kaldırmaya destek olan kekik çayı özellikle çok kaçırdığınız yemeklerden sonra yaşadığınız o rahatsız edici şişkinliği önlemekte birebir. Yemekten sonra içeceğiniz bir fincan kekik çayı hazımsızlık yaşamanızı engelleyecektir. 

Bu faydaların dışında kekik, metabolizmanızı hızlandıracak ve kilo verme sürecinde iseniz bu sürece yardımcı olacaktır. 

Ayrıca: Kekiği, kekik yağı şeklinde ruh halinizi iyileştirmek ve yükseltmek için kullanabilirsiniz. 

Aktif maddesi karvakrol nedeniyle sıklıkla aromatik ve terapötik amaçlar için kullanılmaktadır. Bu yüzden kekik yağının düzenli kullanımında ruh haliniz de olumlu yönde etkilenecektir. :) 

Ne zaman tüketebiliriz? 

Eğer yemekten sonra hazımsızlık yaşıyorsanız, yemekten sonra bir fincan kekik çayı içebilirsiniz. Hazımsızlığı engelleyecektir. 

Kekik çayını gece yatmadan önce de bir fincan içebilirsiniz. Hem sinir sisteminize iyi gelip sizi sakinleştirecek hem de içerdiği antioksidanlar sayesinde bağışıklığınıza destek olacaktır.

#kekik
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