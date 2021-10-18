KEKİK NEDİR? DUNYA BUNU NEDEN GİZLİYOR ?
Kekiğe ilgi duyan bir halk hekimi kekiği araştırmaya başlar. Kekikle ilgili çalışmalar yaparken kekiğin öldürmediği 1 tek mikrop bakteri virüs olmadığını farkeder.
Almanya'da bilimsel araştırma yaparken Türkiye'den kekik iksiri ister . Amacı kekiğin etkisini bakteri ve virüs lerdeki etkisini kanitlamaktir. Labaratuarin soğutucu dolabına kekik iksirini koyar ama ağzını acik unutur. Sabah geldiklerinde diğer tüm dolapdaki araştırma ve deneme için bulunan tüm bakteri ve mikroplari öldürdüğünü farkederler. Tüm biolog ve araştırmacılar çok şaşırır.
İş o kadar ciddi boyuta ulaşır ki araştırma ekibi korkar ve araştırma yapmakdan vazgeçer. Çünkü kekiğin gündeme gelmesi dünya kimya sanayinin çökmesi anlamına gelmektedir. Tamamen doğaldır ve çok güçlüdür.
kekik yağında yaşayan 1 tek canlı özel bir enzim olduğunu farkeder. Ve bu enzim kekik yağında mayalanir.
Bu enzimi bitkiler üretir ve elde edilmesi zordur.
Kekik mikrop öldürücü özelliği ile antiseptik, antimikrobik bir bitkidir. Ayrıca içeriğindeki maddelerle vücutta hücre koruma sistemlerini güçlendirmesiyle antioksidan, kanser oluşumunu engellemesiyle antikanserojen, her türlü karın ağrısı ve gaz giderici özelliği ile antispazmodik, romatizmal hastalıkları iyileştirmesiyle antiromatizmal, diyabet hastalığını engellemesiyle antidiyabetik ve vücuttaki kolestrol oranını ayarlamasıyla antikolestremik özellikler taşımaktadır. Bu özellikleri ile kekik, yaşlılığı geciktirmekte, tümör oluşumunu engellemekte, şeker hastalığına iyi gelmekte ve iyi gelmekte ve gıdaların bozulmasın doğal yolla engellemektedir.
Kekiğin Faydaları
- Bedeni kuvvetlendirir
- Hazmı kolaylaştırır.
- İştahsızlığı giderir.
- Sinirleri kuvvetlendirir.
- Kalp çarpıntılarını keser.
- Bağırsak iltihabını iyileştirir.
- Salgı bezlerinin düzenli çalışmasını sağlar
- Böbreklerde ve mesanedeki mikropları öldürür.
- kanser hücrelerinin yeni damar oluşturmasını önler.
- Afrodizyak özelliği vardır.
- Hastalıklara karşı direnme gücünü artırır.
- Çocuklarda görülen kansızlığı giderir.
- Kan dolaşımını düzenler.
- Müzmin öksürük, astım, bronşit ve zatüreede tedavi eder.
- Grip, nezle ve anjinde tedavi eder.
- Kekik suyu romatizma ağrılarını dindirir.
- Kandaki şeker miktarını azaltır
- şeker hastalarının yaralarını 1 haftada iyileştirir.
- göz kurlarını düşürür
- Pankreas onarımı yapıyor insülin salgılanması sağlar
- şeker tedavisinde çok etkilidir
- kekik yağından 100 kat etkilidir
Tüm canlıların üzeri kitin kaplıdır. Bu çok güçlü bir zırhdır. Bedende ki solucan kurt ve parazitlerin yumurtalarını çatlatır ve öldürür bunu yapan tek ilaçtır.
- Mantarı hastalıklarda 100 de 99 etkilidir
- Parmak arasındaki yaraları kaşıntıyı 3 günde tedavi eder.
- Ayak kokusunu önler
- Genital mantarda çok etkilidir
- İntolasodik asit çıkarır
- Bitkilerde kullanabilirsiniz canlandigini görürsün
- Zararlı böcekleri öldürür
- Sivrisinek yaşamaz . Odaya sivrisinek gelmez
- Buharını nefes açar
- Bademcik rahatsızlığı 1dakika gargadada 30 dakikada ağrı kalmaz
- Bbinlerce yıldır yörüklerin kullandığı ilk bitkidir
- Ağız kokusuda kalmaz
- En büyük özelliği sindirim sistemindeki faydali ise ise kendine çevirerek üretir. Değilse öldürür
- Hücre duvarlarını güçlendirir.
- Kulunc ve sırt ağrısında muhteşemdir
- Katarak için suyu ile gözü yıkayın
- Abd de meksikalı kökenli tıp profesörü prostat kanserinde 100 de 70 tedavi ettiğini belgelemistir.isteyene verebiliriz
- Kadınlarda göğüs kanserinde 100 de 63 etkilidir
- Arı varao hastalığında etkilidir
- Nefes açar astım tedavi eder
- Arı kekiği çok sever
- İnsülin salgısını artırır
- İnsülin kanallarını açar
- Kullandığınız suyun temiz olup olmadığını test eder
- Yağları eritir Zayıflatir
- Eklem ağrılarına iyi gelir
- Gastrit tedavi eder
- Tüm mide ağrıları kısa sürede yok eder
- Ayak kokusunu tedavi eder
- Aırnak mantarı ni tedavi eder
- Bitkilerde kök hastalıklarında etkilidir
- Klima temizler
- Demir ve kalsiyum tuzları vardır yorgunlukla ve dinç olmak için idealdir
- İltihap giderici
- Ağrı dindirici
- Balgam söktürücü,
- Güçlendirici
- Ferahlatıcı
- İmmun sistemi takviye edici @dezenfekte edici
- Hazmı kolaylaştırıcı etkisi muhteşem dir.
Buradaki "thymus" kelimesi Lâtincede, güç, kuvvet anlamlarına gelir ve kekiğin önemli bir özelliğini ifade eder.