KEKİK NEDİR? DUNYA BUNU NEDEN GİZLİYOR ?

Almanya'da bilimsel araştırma yaparken Türkiye'den kekik iksiri ister . Amacı kekiğin etkisini bakteri ve virüs lerdeki etkisini kanitlamaktir. Labaratuarin soğutucu dolabına kekik iksirini koyar ama ağzını acik unutur. Sabah geldiklerinde diğer tüm dolapdaki araştırma ve deneme için bulunan tüm bakteri ve mikroplari öldürdüğünü farkederler. Tüm biolog ve araştırmacılar çok şaşırır.

İş o kadar ciddi boyuta ulaşır ki araştırma ekibi korkar ve araştırma yapmakdan vazgeçer. Çünkü kekiğin gündeme gelmesi dünya kimya sanayinin çökmesi anlamına gelmektedir. Tamamen doğaldır ve çok güçlüdür.

kekik yağında yaşayan 1 tek canlı özel bir enzim olduğunu farkeder. Ve bu enzim kekik yağında mayalanir.

Bu enzimi bitkiler üretir ve elde edilmesi zordur.

Kekik mikrop öldürücü özelliği ile antiseptik, antimikrobik bir bitkidir. Ayrıca içeriğindeki maddelerle vücutta hücre koruma sistemlerini güçlendirmesiyle antioksidan, kanser oluşumunu engellemesiyle antikanserojen, her türlü karın ağrısı ve gaz giderici özelliği ile antispazmodik, romatizmal hastalıkları iyileştirmesiyle antiromatizmal, diyabet hastalığını engellemesiyle antidiyabetik ve vücuttaki kolestrol oranını ayarlamasıyla antikolestremik özellikler taşımaktadır. Bu özellikleri ile kekik, yaşlılığı geciktirmekte, tümör oluşumunu engellemekte, şeker hastalığına iyi gelmekte ve iyi gelmekte ve gıdaların bozulmasın doğal yolla engellemektedir.

Kekiğin Faydaları

Bedeni kuvvetlendirir

Hazmı kolaylaştırır.

İştahsızlığı giderir.

Sinirleri kuvvetlendirir.

Kalp çarpıntılarını keser.

Bağırsak iltihabını iyileştirir.

Salgı bezlerinin düzenli çalışmasını sağlar

Böbreklerde ve mesanedeki mikropları öldürür.

kanser hücrelerinin yeni damar oluşturmasını önler.

Afrodizyak özelliği vardır.

Hastalıklara karşı direnme gücünü artırır.

Çocuklarda görülen kansızlığı giderir.

Kan dolaşımını düzenler.

Müzmin öksürük, astım, bronşit ve zatüreede tedavi eder.

Grip, nezle ve anjinde tedavi eder.

Kekik suyu romatizma ağrılarını dindirir.

Kandaki şeker miktarını azaltır

şeker hastalarının yaralarını 1 haftada iyileştirir.

göz kurlarını düşürür

Pankreas onarımı yapıyor insülin salgılanması sağlar

şeker tedavisinde çok etkilidir

kekik yağından 100 kat etkilidir

Tüm canlıların üzeri kitin kaplıdır. Bu çok güçlü bir zırhdır. Bedende ki solucan kurt ve parazitlerin yumurtalarını çatlatır ve öldürür bunu yapan tek ilaçtır.

Mantarı hastalıklarda 100 de 99 etkilidir

Parmak arasındaki yaraları kaşıntıyı 3 günde tedavi eder.

Ayak kokusunu önler

Genital mantarda çok etkilidir

İntolasodik asit çıkarır

Bitkilerde kullanabilirsiniz canlandigini görürsün

Zararlı böcekleri öldürür

Sivrisinek yaşamaz . Odaya sivrisinek gelmez

Buharını nefes açar

Bademcik rahatsızlığı 1dakika gargadada 30 dakikada ağrı kalmaz

Bbinlerce yıldır yörüklerin kullandığı ilk bitkidir

Ağız kokusuda kalmaz

En büyük özelliği sindirim sistemindeki faydali ise ise kendine çevirerek üretir. Değilse öldürür

Hücre duvarlarını güçlendirir.

Kulunc ve sırt ağrısında muhteşemdir

Katarak için suyu ile gözü yıkayın

Abd de meksikalı kökenli tıp profesörü prostat kanserinde 100 de 70 tedavi ettiğini belgelemistir.isteyene verebiliriz

Kadınlarda göğüs kanserinde 100 de 63 etkilidir

Arı varao hastalığında etkilidir

Nefes açar astım tedavi eder

Arı kekiği çok sever

İnsülin salgısını artırır

İnsülin kanallarını açar

Kullandığınız suyun temiz olup olmadığını test eder

Yağları eritir Zayıflatir

Eklem ağrılarına iyi gelir

Gastrit tedavi eder

Tüm mide ağrıları kısa sürede yok eder

Ayak kokusunu tedavi eder

Aırnak mantarı ni tedavi eder

Bitkilerde kök hastalıklarında etkilidir

Klima temizler

Demir ve kalsiyum tuzları vardır yorgunlukla ve dinç olmak için idealdir

İltihap giderici

Ağrı dindirici

Balgam söktürücü,

Güçlendirici

Ferahlatıcı

İmmun sistemi takviye edici @dezenfekte edici

Hazmı kolaylaştırıcı etkisi muhteşem dir.

Buradaki "thymus" kelimesi Lâtincede, güç, kuvvet anlamlarına gelir ve kekiğin önemli bir özelliğini ifade eder.