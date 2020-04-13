KEFİR NEDİR? FAYDALARI NELERDİR? MUTLAKA OKUYUN!

Kefirin Faydaları Nelerdir?

Evde yapılan kefirde 77 adet yararlı probiyotik bulunduğunu bilinmektedir. Mucizevi içecek kefirin, ev yoğurdu ile karıştırılarak da içilebileceği gibi, yayla çorbası veya cacık yapımında da kefir kullanılması öneriliyor. Sık sık tüketilmesi tavsiye edilen kefirin faydaları saymakla bitmiyor;

Sindirim sistemini düzenler.

Damar sertliğini ve kas kasılmalarını önler.

Sinir sistemini güçlendirir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Mikrobik enfeksiyonlara karşı direnci artırır.

Bağırsakları çalıştırır.

Kronik yorgunluğu giderir.

Stresi azaltır, sakinleştirir.

Kolesterolü düşürür.

Sinirsel depresyonu ortadan kaldırır.

Yüksek tansiyonu düzenler ve dengeler.

Kan bozukluklarını giderir ve kanı temizler.

Karaciğer rahatsızlıklarını iyileştirir.

Kansızlığı önler.

Kan bozukluğunu giderir.

Tırnakların sağlıklı kalmasını sağlar.

Cildi güzelleştirir ve parlaklık verir.

Egzama ve benzeri deri hastalıklarına iyi gelir.

Yara ve yanıkların hızla iyileşmesini sağlar.

İdrar yolu iltihaplarını tedavi eder.

Mide ve bağırsak rahatsızlıklarına iyi gelir.

Safra kesesi ve böbrek hastalıklarına iyi gelir.

Sağlıklı bir beslenme için önemlidir.

Kilo kontrolüne yardımcı olur.

Kemiklerin, dokuların ve kasların gelişimini olumlu etkiler.

Vücudun gelişmesi için gerekli olan vitamin, mineral ve protein desteğini sağlar.

Aşırı çikolata, şeker ve sakız tüketen çocukların sağlık risklerini azaltır.

Diş çürüklerini önler.

Şekerin özümlenmesini sağlar ve şekeri enerjiye dönüştürür.

İştah açıcıdır.

Beslenmeye güçlü destek oluşturur.

Asabi hastalıklarda rahatlatıcı görevi görür.

Vücudumuz için büyük önemi olan fosfor mineralini içerir.

Kabızlığa karşı etkilidir.

Görme yetisini güçlendirir.

Kesiklerin ve yaraların hızla iyileşmesini sağlar.

Zeka gelişimine önemli katkı ve zihinsel aktiflik sağlar.

Astım ve alerjiye karşı direnç oluşturur.

Sağlıklı bağırsak florasını destekler.

Çocukların büyümesinde doğal koruma ve güvenli beslenme sağlar.

Böbrek taşı rahatsızlıklarını giderir.

Vücudu ağır metal, tuz ve alkol gibi maddelerden temizler.

Kanser hücrelerinin büyümesini engeller.

Ülser rahatsızlığına iyi gelir.

Vücut fonksiyonlarını düzene sokar.

Gastrit tedavisinde kullanılır.

Mantara iyi gelir.

Yüksek tansiyonu düşürmede etkilidir.

Kan damarlarını temizler

Kalp rahatsızlıklarını giderir.

Kolon kanserini önler.

Pankreas sorunlarına karşı direnç sağlar.

Vücut direncini artırır.

Diş hastalıklarının şikayetlerini gidermeye yardımcıdır.

Karaciğer hastalıklarına iyi gelir.

Safra kesesi taşlarının dökülmesini sağlar.

Tümör büyümesini önler.

Metabolizmayı çalıştırır.

Kilo vermeye katkı sağlar.

Saçı canlandırır.

Akne ve sivilcelere iyi gelir.

Vücutta oluşan bakterileri korur.

Yaşlanma etkilerini geciktirir ve genç kalmaya yardım eder.

Diş eti hastalıklarını tedavi eder.

Yağ asidi seviyesini düşürür.

Folik asit üretimine yardımcıdır.

Bağırsak hareketlerini düzenler.

Şişkinliği azaltır.

Boğazda oluşan iltihapları giderir giderir.

Enflamatuvar hastalıklara karşı etkilidir.

Alerjiye iyi gelir.

Sindirim sisteminde bulunan mikrofloranın korunmasını sağlar.

Dikkat eksikliğini giderir.

Uyku sorununa iyi gelir.

Migrene iyi gelir.

Depresyon sürecinde kullanılır.

Mide gazını azaltır.

Kırışıklıkları azaltır, cilde gerginlik kazandırır.

Gut haslığını tedavi edici özelliği vardır.

Romatizmal rahatsızlıklara iyi gelir.

Vücudu tonksinlerden arındırır.

Huzursuz bağırsak sendromuna iyi gelir.

Ağız kokusunu iyileştirmeye yardımcıdır.

Regl döneminde oluşan mide kramplarına iyi gelir.

B3, B6 ve vitaminlerinin üretimine yardımcı olur.

Protein alımını ve sindirimini sağlar.

Beynin nöro-foksiyonlarını geliştirir.

Bronşite iyi gelir.

Cinsel isteği arttırıcı etkisi vardır.

Soğuk algınlığına iyi gelir.

Kansızlığa iyi gelir.

Genç kalmayı ve uzun yaşamayı sağlar.

Enerji verir.

Antibiyotik kullanımını destekler.

Vücuttaki iyi bakterileri korur.

Şişkinliği azaltır.

İshale iyi gelir.

A, C vitaminleri ve kalsiyum bakımından zengindir.

İyileşme sürecini hızlandırır.

İlaçların yan etkilerini azaltır.

Kefirin Zararlı Olabileceği Durumlar Nelerdir?

Faydaları saymakla bitmeyen kefirin aşırı tüketiminin zarar verici etkisi olduğu durumlar da söz konusu olabilir. Bu tür durumlarda, kefiri mutlaka doktorunuza danışarak tüketmelisiniz.