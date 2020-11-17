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KEDİ GÖZ ESTETİĞİ NEDİR? HANGİ YÖNTEMLER UYGULANIR?

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hakan Yüzer konu hakkında önemli bilgiler verdi.

Sağlık 17.11.2020, 13:58 17.11.2020, 14:22
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KEDİ GÖZ ESTETİĞİ NEDİR? HANGİ YÖNTEMLER UYGULANIR?

Gözlerimiz, yüz estetiği denildiğinde bütünlüğü sağlayan en önemli organlarımızdır. Gözler, kişinin duygu durumlarını ifade etmesinde yardımcı, bakıldığında ilk göze çarpan ve yaşlanma belirtilerini de en fazla hissettiğimiz bölgede yer alırlar. Göz estetiğini önemli hale getiren bu unsurlar, günümüzde artık ameliyatsız, kişiyi gündelik hayatından alıkoymadan ve risksiz operasyonlar yapılabilir hale gelmiştir.

Göz estetiği denildiğinde son yıllarda giderek popüler hale gelen iki model karşımıza çıkmaktadır; Badem göz estetiği ve kedi göz estetiğidir. Her iki estetik de, kişinin yüz şekline uygun, uzman bir hekim ve ekibi tarafında uygulandığı takdirde kişinin güzellik bütünlüğüne katkılarda bulunmakta ve sosyal hayat ilişkilerinde son derece destekleyici bir hal almaktadır.

KEDİ GÖZ ESTETİĞİ NEDİR?

Kedi göz estetiği, tıpkı badem gözde de olduğu gibi, kişinin gözlerini, yüz estetiğine uygun ve tamamlayıcı hale getirme işlemini gerçekleştiren bir estetik uygulamadır. Tıpkı bir kedinin gözleri gibi, yuvarlak, anlamlı, yüz ile altın oranla konumlanmış ve kişide çekici bir ifade yakalayan göz şeklinin elde edildiği kedi göz estetiği, gelişmiş tıp teknolojisi ile acısız, kanamasız, bandajsız ve risk teşkil etmeyen operasyonlarla mümkün hale getirilmiştir.

KEDİ GÖZ ESTETİĞİ YÖNTEMLERİ

Estetik dünyasının artık neredeyse her alanında kullandığımız Plexr teknolojisi,tıbbi iplerle gerçekleştiren iple germe yöntemi ve gene germe,şekil verme amacıyla kullandığımız botoks yöntemi kedi göz estetiğinde en çok başvurduğumuz yöntemler arasında bulunmaktadır.

Yorumlar (1)
PelinSu 26 dakika önce
Kedime yaptırmak istiyorum fiyat verir misiniz lütfen
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