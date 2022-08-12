Keçiören Belediyesinden evde diş tedavisi hizmeti

Keçiören Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için evde diş tedavisi hizmeti vermeye devam ediyor.

İlçede ikamet eden yaşlı, engelli ve yatağa bağlı yaşayan vatandaşlara yönelik ücretsiz ‘evde diş tedavisi’ hizmeti, Keçiören Belediyesi tarafından verilmeye devam ediyor. Vatandaşlar, belediye bünyesinde görev yapan diş hekimlerce verilen hizmet nedeniyle büyük memnuniyet duyuyor. Tedavi hizmeti çerçevesinde hem belediye hizmet binasında bulunan klinikte hem de yaşlı ve engelli vatandaşların evlerinde ağız ve diş sağlığı tedavisi yapılıyor. Belediyedeki kliniğe gelerek tedavi olmak isteyenlere ise servis hizmeti sunuluyor.

“Sağlık en değerli varlığımızdır”

Ağız ve diş sağlığının konforlu bir yaşam için önemli olduğunu belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Sosyal belediyeciliğin bir gereği olarak yaşlı ve engellilerimize diş tedavisi hizmetini sunmaya devam ediyoruz. Tamamen ücretsiz olan hizmetimiz için yaşlı ve engelli olmak dışında herhangi bir sağlık güvencesi şartımız da bulunmuyor. Sağlık, en değerli varlığımızdır. Bu değeri muhafaza etmek için sağlık kuruluşlarımıza gitme konusunda engeli olan vatandaşlarımızı mağdur etmiyor, sağlığı vatandaşımızın kapısına götürüyoruz” dedi.