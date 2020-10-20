KBB Uzmanı Dr. Arslan: “Covid-19’un oluşturduğu stres ve anksiyetenin vertigoyu tetiklediği ve görülme sıklığını artırdığı net olarak görülmektedir”

Özel 100. Yıl Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatih Arslan, son zamanlarda daha sık görülen vertigo (baş dönmesi) hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Doktor Fatih Arslan, baş dönmesi olarak da tabir edilen vertigonun denge kaybı ve sersemlik hissi olarak tanımlandığını vurgulayarak, “Klinikte hastalar baş dönmesini; baygınlık hissi, göz kararması, yerin ayağın altında kayması şeklinde tanımlayabilir. Bu durum kişide, hareket ederken, eğilip kalkarken harekete bağlı olarak veya hareketten bağımsız olarak ortaya çıkabilir” ifadelerini kullandı.

“Vertigonun kendi başına bir hastalık olmamakla beraber bir hastalığın belirtisi olduğu unutulmamalı”

Vertigonun kendi başına bir hastalık olmasının yanı sıra farklı bir hastalığın da belirtisi olma ihtimalinin olduğunu belirten KBB Uzmanı Dr. Arslan, “Klinikte sık karşılaşılan vertigonun kendi başına bir hastalık olmamakla beraber bir hastalığın belirtisi olduğu unutulmamalıdır. Baş dönmeleri nedenleri açısından santral ve periferik kaynaklı olmak üzere iki grupta incelenir. Beyin, beyin sapı, beyincik gibi merkezi sinir sistemindeki problemlerden kaynaklanır. Bu organlarda ortaya çıkabilecek kanama, tümör gibi bir takım hastalıkların belirtisi olarak baş dönmesi (vertigo) görülebilir. Bu nedenlere bağlı vertigo hastalarının tanı ve tedavisi ile nöroloji uzmanı hekimlerimiz ilgilenmektedir. Tanı konulması safhasında KBB polikliniğine muayene olmuş ise hasta, burada KBB uzmanı hekim arkadaşlarımızın dikkati ve muayenesi oldukça önemli olmakta, vakit kaybetmeden hastayı ilgili branşa danışması önem arz etmektedir. Zira bu nedenle ortaya çıkan vertigoya zamanında müdahale etmeme, hayati derecede önemli sorunlara neden olabilir” şeklinde konuştu.

“Covid-19’un oluşturduğu stres ve anksiyetenin bu hastalığı tetiklediği ve görülme sıklığını artırdığı net olarak görülmektedir”

İç kulak ve işitme sinirinden kaynaklı baş dönmelerinin Periferik kaynaklı baş dönmeleri olarak da adlandırıldığını belirten Dr. Arslan, “Halk dilinde kristal oynaması olarak bilinen “Bening Paroksimal Pozisyonel Vertigo” (BPPV) en sık görülen periferik vertigo çeşididir. İç kulaktaki denge merkezinde bulunan kristallerin yarım daire kanallarına düşmesi sonucu oluşmaktadır. Kişide yatakta dönerken, eğilirken veya raftan eşya almak gibi hızlı ve ani baş hareketleriyle ortaya çıkan ve saniyeler süren baş dönmesi atağı yapar. Bu hastalığı yorgunluk, stres, uykusuzluk ve kansızlık gibi etkenler tetikleyebilir. Yine bu etmenler hastalık oluştuktan sonra da iyileşme sürecini uzatabilir. Günümüz şartlarında Covid-19’un oluşturduğu stres ve anksiyetinin bu hastalığı tetiklediği ve görülme sıklığını artırdığı net olarak görülmektedir. Ayrıca kış aylarında ve güneş maruziyetinin azaldığı karantina şartlarında da BPPV ye bağlı baş dönmesine daha sık olarak rastlandığı da gözlemlenmektedir. BPPV haricinde vestibüler nörinit dediğimiz işitme sinir iltihapları ve bulantı, kusma, çınlama ile birlikte karakterize olan Meniere hastalığı da baş dönmesi atağı yapar. Bu iki hastalıktaki baş dönmesi ve bulantı-kusma şikayeti çok çok daha şiddetlidir” diye konuştu.

Hastalığın tanı ve tedavisi

Vertigo hastalığının tanısında hastaneye başvuran hastaların çoğunda iç kulağa bağlı hastalıkların tanılandığını vurgulayan Dr. Arslan, hekimlerin ilk olarak fiziki muayene ve hasta şikayetiyle vertigonun santral mi yoksa periferik kaynaklı mı olduğunu ortaya koymaya çalışması gerektiğini ve gerek görmesi halinde nöroloji uzmanına danışması gerektiğini söyledi. Aynı zamanda radyolojik ve odyolojik testlerin de yapılması gerektiğini belirten Arslan, gerektiğinde ultrason da çekilebileceğini söyledi. Öte yandan baş dönmesi tedavisinin altta yatan hastalığa göre yapıldığını belirten Arslan, Hastaya hekim tarafından düzeltici manevralar uygulanır. Yine bu hastalara ani baş hareketlerinden kaçınması, uyurken dönme hareketi yapmadan biraz daha yükseğe olacak şekilde yatması ve istirahat etmesi önerilir. Tedavide gerekirse fizik tedaviye de başvurulur. Tüm hastalara bol sıvı tüketilmesi, kafein ve alkol tüketiminden uzak durulması önerilir” açıklamasında bulundu.