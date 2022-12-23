KBB Uzmanı Dr. Altunay: “Burun tıkanıklığı sinir de bozuyor”

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Cüneyt Altunay, çeşitli faktörlerin yol açtığı burun tıkanıklığının nefes almayı zorlaştırarak kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini söyledi. Burun tıkanıklığının basit, önemsiz bir sorun gibi görülmemesi gerektiğini belirten Uzm. Dr. Altunay, “Nedeni ne olursa olsun burun tıkanıklığına yol açan sebep belirlenmeli ve tedavi edilmelidir. Burundan nefes almak sağlıklı yaşamın en önemli adımlarından biridir” dedi.

Kent Alsancak Tıp Merkezi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Altunay solunum yolu enfeksiyonlarının artışıyla birlikte daha sık görülmeye başlanan burun tıkanıklığına dikkat çekti. Solunumun burundan başladığını vurgulayan Uzm. Dr. Altunay, nefes almada ilk burun teması ile oluşan refleksin akciğer keseciklerini genişlettiğini belirtti. Burun sayesinde solunan havanın ısıtılıp, nemlendirilip, zararlı maddelerden arındırıldığını kaydeden Altunay, koku alma gibi hassas ve önemli bir faaliyetin de burun sayesinde gerçekleştiğini hatırlattı.

Burun tıkanıklığına yol açan faktörler

“Bazı faktörlere bağlı olarak görevini yerine getirememesine burun tıkanıklığı diyoruz” diyen Uzm. Dr. Altunay, burun tıkanmasına yol açan faktörleri şöyle sıraladı: “Bu sorunun nedenlerden biri burnu oluşturan kemik ve kıkırdak yapıların eğrilikleridir. Bu doğuştan yapısal olabilir veya travmalar sonrası edinsel eğrilikler olabilir. Bir diğer neden; burnu örten yumuşak doku tabakasındaki ve yakın komşusu sinüslerdeki ödemler, büyümeler, yapısal değişiklikler, enfeksiyonlar, burun eti büyümesi, allerjik rinit, rinosinüzit vb. olarak sıralanabilir. Burun içerisinde ve burun kanallarının açıldığı geniz (nazofarenks ) bölgesindeki kitleler, geniz eti, burun boşluğu ve komşu bölgelerdeki kitleler (polip kist kanser ) burun tıkanıklığı nedenleri arasındadır.”

“Mutlaka tedavi edilmeli”

Burun tıkanıklığının nefes almayı zorlaştırırken, kişinin kaliteli bir uyku uyumasının önünde büyük engel olduğunu vurgulayan KBB Uzmanı Dr. Altunay, “Kaliteli uyku uyuyamama kişinin yaşam kalitesini bozar, performansını düşürür. Bu sürekli olduğunda kişi bir kısık döngüye girer, bu da psikolojisini olumsuz etkiler, sinirlerini bozar. Nedeni ne olursa olsun burun tıkanıklığına yol açan sebep belirlenmeli ve tedavi edilmelidir. Burundan nefes almak sağlıklı yaşamın en önemli adımlarından biridir. Burun girişi, burun kanalları, burun çıkışında mekanik tıkanıklığa yol açan tüm yapısal problemler mutlaka cerrahi yöntemlerle tedavi edilmelidir. Ayrıca burnu örten yumuşak dokuda ödem yapan allerjik nedenler, infeksiyonlar ve sistemik hastalıklar mutlaka tedavi edilip, kişinin burnundan rahat nefes alması sağlanmalıdır” dedi.