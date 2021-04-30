KBB Uzmanı Dr. Afrashi’den uyku apnesi tanısında yenilik

Yıllardan beri uyku apnesi hastalığının tanı ve tedavisini değiştirmeye çalışan Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Arman Afrashi, uyku apnesi hastalığının tanısında kullanılacak yeni bir teknoloji geliştirdi. Dünyada bu alanda çalışan bilim insanların dikkatini çeken çalışmada, boğazın arka kısmına yerleştirilen bir mini kamera yardımıyla uyku sırasında hastanın üst solunum yolunun görüntüleri anlık olarak doktora aktarılacak.

Dünya genelinde yaklaşık 400 milyon uyku apnesi hastasının bulunduğunu ifade eden Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Arman Afrashi, dünyada bu hastalığın tanısında değişik yöntemlerin uygulandığını ve bu yöntemlerden en eskisinin halk tarafından ‘uyku testi’ olarak bilinen ‘polisomnografi’ yöntemi olduğunu ifade etti.

Uyku cerrahları için oldukça önemli olan ve tedavinin şeklini belirleyen bir başka yöntemin ‘uyku endoskopisi’ (DISE) yöntemi olduğunu anlatan Op. Dr. Afrashi, "Bundan 30 yıl önce icat edilen bu yöntemde hastaya kısmi anestezi (kontrollü sedasyon anestezisi) verilmesinin ardından, üst solunum yolu endoskop kullanılarak görüntülenmekte ve üst solunum yolunda meydana gelen çökmeler kayıt altına alınarak tespit edilmektedir; ancak bu uygulamanın en büyük eksikliği, hastanın normal uykuda değil, anestezi altında görüntülenmesidir” diye konuştu.

Hasta uykuda görüntülenecek

Dr. Afrashi’nin tasarladığı yöntemde ise hasta ilk kez normal uykuda özel bir mini kamera sistemiyle görüntülenecek. Wi-fi aracılığıyla aldığı görüntüyü anında dışarıya aktaran ve kaydeden sistem sayesinde hastanın üst solunum yolu 30 yıl sonra ilk kez gerçek uyku sırasında izlenebilecek.

Uyku apnesi hastalığının tanı ve tedavisi için yeni inovatif buluşlarla ilgilenen dünyadaki en önemli kuruluş olan ‘International Sleep Science Technology Association’ın (ISSTA) 5 Mart 2021 tarihli toplantısında buluşunu sunan Dr. Afrashi, sunumdan kısa bir süre sonra kendisine yurt dışından buluşunun ticarileştirilmesi teklifi geldiğini açıkladı. Ardından IberoAmerican uyku cerrahları camiası tarafından sunum teklifi alan Dr. Afrashi, 20 Mart’ta İspanya, Orta ve Güney Amerika uyku cerrahlarına özel bir sunum yaptı.

Türkiye’de yapılabilir

Dr. Afrashi, şu anda elinde tasarladığı üç ayrı yeni tedavi yöntemi bulunduğunu ve bunların ikisiyle ilgili çalışmaların Türkiye’de yapılabileceğini belirtti. Dr. Afrashi, bilimsel buluşların büyük medikal şirketlerin desteği olmadan gerçekleşemediği günümüz dünyasında, gerek hastaların tedavilerinin yapılması, gerekse yeni tanı ve tedavilerin ortaya çıktığı ülkelerin güçlenmesinin bilime verilen destekle mümkün olduğunu sözlerine ekledi. Önceki yıllarda hiçbir destek almadan orijinal çalışma ve tasarladığı tedavi yöntemlerini Çin, Almanya ve İtalya’da sunan Dr. Afrashi, bazı ülkelerin innovasyonun değerini bildiklerini ve bunun meyvelerini ileriki yıllarda toplayacaklarını da ifade etti.

Bir santimetre çapında

Patentini aldığı cihaz hakkında bilgi veren Dr. Afrashi, "Bu tasarladığım yöntem sırasında hastanın boğazının arka tarafına, yaklaşık 1 santimetre boyunda ve çapında, içinde Wi-fi bağlantısı olan, ışık olan ve iki taraflı kamerası olan bir cihaz yerleştirilir. Hasta, normal uykuda bu şekilde görüntülenir. Bu cihaz sayesinde hastanın üst solunum bölgesinin hangi alanlarda çökme olduğunu gerçek uykuda görme şansını yakalıyoruz” diye konuştu.