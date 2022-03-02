banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Doğu Perinçek: NATO Türkiye için de tehdit''
Doğu Perinçek: NATO Türkiye için de tehdit''
Putin'in Wikipedia ile derdi ne?
Putin'in Wikipedia ile derdi ne?
Zelenskiy'nin müzakeredeki şartı
Zelenskiy'nin müzakeredeki şartı "ATEŞKES"
FIBA’dan Rus takımları ve yetkilileri hakkında açıklama
FIBA’dan Rus takımları ve yetkilileri hakkında açıklama

Kazara kendini vuran genç Türkiye’de nadir yapılan üreter plase ameliyatı ile 10 yıl sonra sağlığına kavuştu

Diyarbakır’da 10 yıl önce 16 yaşındayken köpeklerin kavgasını ayırmak isterken kazara kendini vurup idrar yollarında sorun oluşan 26 yaşındaki Mehmet Balaman, gittiği birçok hastanede sağlığına kavuşamazken, başvurduğu özel hastanede 10 yıl sonra eski sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Sağlık 02.03.2022, 11:53
Kazara kendini vuran genç Türkiye’de nadir yapılan üreter plase ameliyatı ile 10 yıl sonra sağlığına kavuştu

Diyarbakır’da 10 yıl önce 16 yaşındayken köpeklerin kavgasını ayırmak isterken kazara kendini vurup idrar yollarında sorun oluşan 26 yaşındaki Mehmet Balaman, gittiği birçok hastanede sağlığına kavuşamazken, başvurduğu özel hastanede 10 yıl sonra eski sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Diyarbakır’da 2012 yılında köpeklerin kavgasını gören ve elinde bulunan pompalı tüfeğin kabzasıyla köpekleri ayırdığı sırada pompalı tüfeğin ateş alması sonucu kasığında yaralanan Mehmet Balaman (26), kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi tamamlanan Balaman, taburcu edildikten sonra idrar yollarında zedelemeden dolayı bir hortum yardımıyla idrarını yapmaya başladı. İdrar yollarındaki zedelemeden dolayı birçok hastaneye başvuran Balaman, 10 yılda gördüğü hiçbir tedaviden sonuç alamadı. Diyarbakır Memorial Hastanesi’ne başvuran Balaman, yapılan ameliyatla, yanağından alınan dokunun idrar yollarına nakili ile sağlığına kavuştu.

“6 saat süren zorlu bir operasyon sonunda gelen sevinç”

Balaman’ın ameliyatını yapan Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Muhammet Fatih Kılıç, Mehmet’in ailesiyle kendisine başvurduğunu söyledi. Hastanın, 10 yıl önce ateşli silah yaralanması sonucu idrar çıkış kanalı kopmuş bir vaziyette olduğunu belirten Kılıç, “Hasta birçok hastaneye başvurmuş fakat doku tamiri yapılamaması nedeniyle başarılı bir operasyon yapılamamış. Buraya geldiğinde yaptığımız araştırmalarda işimizin zor olacağını biliyorduk. Türkiye’de nadiren yapılan ürete plase ameliyatını yanak dokusundan aldığımız bir doku parçasını alarak idrar çıkış kanalını tamir yaptık. 6 saat süren zorlu bir operasyon sonucunda hastaya bir ay boyunca sondaj taktık ve sondajı çektikten sonra 10 dakikalık heyecanlı ve umutlu bir bekleyiş oldu. Ardından Mehmet gözündeki o sevinç ile ışıkla geldi. ‘Hocam idrarımı yapabiliyorum’ dedi. İdrar yapmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu o anda bizde kendisine anlamış olduk. Hastamız 10 yıl sonra normal bir insan gibi idrar yapmış oldu. Kendisinin adına bizlerde sevindik” dedi.

Başından geçen olayı anlatan Mehmet Balaman ise, olayın 2012 yılında gerçekleştiğini ifade etti. Ateşli silah nedeniyle yaralandığını hatırlatan Balaman, “Köpekler kavga ettiği sırada onları ayırmak için elimde bulunan pompalı tüfeğin kabzasıyla ayırmaya çalıştım ve o esnada tüfek ateş aldı. Pompalı tüfeğin ateş alması nedeniyle saçmalar kasıklarıma isabet etti. Olayın ardından ilk operasyonu Diyarbakır’da geçirdim., İstanbul’da 3 operasyon geçirdim. 2’si açık 3 ameliyat oldum ve 10 yıldır gitmediğim sağlık kurumu kalmadı ama bir türlü eski sağlığıma kavuşamadım. En son Fatih hocamıza denk geldik. Ameliyatımı yaptı ve çok şükür başarılı geçti. Kendisine teşekkür ederim” diye konuştu.

Yorumlar (0)
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 27 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 27 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 24 34
11. Keçiörengücü 25 34
12. Gençlerbirliği 26 33
13. Tuzlaspor 24 31
14. Kocaelispor 25 29
15. Menemen Belediyespor 26 29
16. Denizlispor 26 27
17. Altınordu 26 25
18. Bursaspor 24 24
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Leicester City 24 30
13. Aston Villa 25 30
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 25 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Villarreal 26 42
7. Real Sociedad 25 41
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 25 26
17. Granada 26 25
18. Cadiz 26 21
19. Deportivo Alaves 26 21
20. Levante 26 18