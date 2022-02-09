Kayserili aşısına sahip çıktı

Kayseri’de geliştirilen yerli korona virüs aşısı Turkovac’a Kayserililer yoğun ilgi gösterirken, Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, "Turkovac’a diğer inaktif aşılara kıyasla baş başa bir talep var" dedi.

Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen yerli korona virüs aşısı Turkovac, Kayseri Şehir Hastanesi’nde vatandaşlara uygulanmaya devam ediyor. Kayserililerde, kendi memleketlerinde geliştirilen Turkovac aşısına yoğun ilgi gösteriyor. Vatandaşların Turkovac’a yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, "Turkovac aşısı ilk seri üretime geçip, isteyen tüm vatandaşlara vurulmaya başlandığından bu yana Kayseri’de çok yoğun bir ilgi ile karşılaştık. Bir temin tedarik zinciri ile ilgili birkaç haftadır sıkıntı vardı ama dün itibari ile hastanemize aşılarımız yeterli miktarda yeniden geldi. Diğer inaktif aşılara kıyasla neredeyse başa baş bir taleple vatandaşlar Turkovac aşısı olmaya devam ediyorlar. İnaktif bir aşı olduğu için aşı konusunda tereddütleri olan hiçbir aşıyı olmak istemeyen vatandaşlarımızdan ciddi bir talep var. Bu noktada aşının koruyuculuğu ve hiç aşısız kalmaktansa bu aşıyı tercih etmelerini tavsiye ediyoruz. Turkovac, Erciyes Üniversitesi’nin geliştirmiş olduğu bir aşı olduğu için şehir olarak daha fazla bir sahiplenme söz konusu. Özellikle bu aşının gelmesini bekleyen ciddi bir grup vardı. Şu anda da biz onların başvuruları ile karşı karşıyayız. Her yaştan, her cinsiyetten ciddi başvurular alıyoruz" dedi.

"Türk’ün Türk’ten başka dostu yoktur"

Turkovac aşısı olan Durdu Keklik de, "Türk aşısı olduğu için Kayseri’de üretildiği için işimizi garantiye alalım istedik. Türk’ün Türk’ten başka dostu yoktur. Herkesin Türk aşısına güvenmesini öneririm. Normalde benim biontech aşısı için sıram gelmişti ama Turkovac’ı bekledim" derken, Fatma Uluağaç ise, "1 aydır Türk aşısını bekliyorum. Kardeşlerimde hep Turkovac vuruldu. Biz memnunuz. Aşı vurulmayanlarda gelip aşılarını vurulsunlar. İncesu’ya gitseydim Çin aşısı vuracaklardı ama ben Türk aşısı olmak için buraya geldim. Türk aşısı daha iyi" ifadelerini kullandı.