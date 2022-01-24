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Kayseri Şehir Hastanesi’nde ilk; ameliyatsız, endoskopik ultrasonla safra yolu boşaltıldı

Kayseri Şehir Hastanesi’nde ameliyatsız, endoskopik ultrasonla safra yolu boşaltılan hasta, şifa buldu.

Sağlık 24.01.2022, 12:00
Kayseri Şehir Hastanesi’nde ilk; ameliyatsız, endoskopik ultrasonla safra yolu boşaltıldı

Kayseri Şehir Hastanesi’nde ameliyatsız, endoskopik ultrasonla safra yolu boşaltılan hasta, şifa buldu.

Kayseri Şehir Hastanesi’nde safra yolu tıkanıklığı şikayetiyle başvuran hastaya uygulanan endoskopik ultrason yöntemi ile bir ilk gerçekleştirildi. Kayseri Şehir Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği Sorumlusu Doç. Dr. Serkan Doğan’ın yaptığı uygulama ile midesi delinerek karaciğere, ardından da safra yollarına ulaşılan hastanın safra yolu ameliyatsız bir şekilde boşaltıldı. Uygulama hakkında bilgiler veren Doğan, "Biz burada birçok ileri düzey işlemi yapabilmekteyiz. Tabi ki tıpta ki olan gelişmeler ile işlemin sonu belli değil. Her gün yeni teknikleri çıkıyor. Bizim yaptığımız işlem, safra yollarındaki tümörün tedavisinde kullanılan ve stent ile yapılan bir işlem. Hastalarımız cerrahi olarak tedavi edilecek durumdalarsa cerrahlarımıza veriyoruz. Ancak cerrahi olarak hasta ameliyat edilemiyorsa safranın bir şekilde akması lazım. Çünkü hastalar çok ciddi bir düzeyde sarılıkla geliyorlar. Bu tıkanıklığı açmak için normalde vücut dışında olan ve iğne ile girilen, torbaya biriken safra akımı mevcutken, biz mideyi delerek sonrasında karaciğere geçiyoruz. Ardından da safra yollarına ulaşarak, aradaki bağlantıyı stent sağladık. Bu stent yerleştirirken ki görüntülemem yöntemimiz de endoskopik ultrason cihazıylaydı. Bu gerçekleştirdiğimiz mide ile karaciğer arasındaki bağlantıyı stentle kurma işleminde hem normal endoskop hem x-ray cihazı hem de endoskopik ultrason cihazı olmak üzere 3 tane görüntüyü aynı anda bir arada çalıştırarak ekip halinde yaptığımız bir işlem" ifadelerini kullandı.

Doğan, "Safra akması dışarıya bir torba gibi olurken, şimdi yaptığımız işlemle her şey içeriden oluyor. Yani bir ucu midede bir ucu safra yolunda bir stent şekilde oluyor. Bu tür hastalar zaten maalesef çok uzun bir ömür beklemediğimiz, ameliyat şansı olmayan hastalar. Biz istiyoruz ki hastaların sarılığı olmasın. Bunu da bu işlem ile başarmış oluyoruz. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğimizi düşünüyoruz. Bu işlemimizde başarılı olabilirsek, dışarıdan sürekli safranın aktığı bir torba ile dolaşmak yerine hastanın stent yoluyla midesine safranın akması hastaya oldukça büyük bir konfor sağlıyor" dedi.

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