Kayseri Şehir Hastanesi pandemiyi sırtladı

Korona virüsün 11 Mart 2020’de Türkiye’de görülmesinin ardından geçen 2 yıllık süreç içerisinde Kayseri Şehir Hastanesi’nde 545 bin korona virüs hastası tedavi edilerek şifa bulurken, hastaneye başvuran 3 milyon 870 bin kişiye de tedavi hizmeti sunuldu.

Türkiye’de 11 Mart 2020 yılında ilk korona virüs vakasının görülmesinin üzerinden 2 yıl geçti. 2 yıllık süreç içerisinde Kayseri Şehir Hastanesi de tüm imkanları ile vatandaşların yanında oldu. Bölgeye hitap eden Kayseri Şehir Hastanesi’nde, korona virüse yakalanan binlerce vatandaşlar tedavi edilerek, şifa buldu.

Kayseri Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Soner Kılıç, “Kayseri Şehir Hastanesi şehrimizin ve bölgemizin pandemi de merkezi oldu. Bu 2 yıllık dönem içerisinde yaklaşık 450 bin pandemi hastasını ayaktan, 95 bin pandemi hastasına da yatırarak hizmet verdik. Bu 2 yıllık zaman içerisinde zor günlerimiz oldu. Özellikle 2020 yılının eylül ayında büyük bir pik yaşadık. Neredeyse hastanemizin yataklı servislerinin tamamını pandemi servisi olarak kullandık. Buna rağmen ayaktan gelen hastalarımızın da tedavilerine devam ettik. Bu zamanlarda da şehrimizin insanlarından büyük destekler gördük” ifadelerini kullandı.

Kılıç, “Korona virüs tedavilerin aksamaması içinde korona virüsün dışında hastalığı bulunan vatandaşlarımıza hizmet verdik. 3 milyon 700 bin kadar hastamıza ayaktan, 170 bin kadar hastamıza da yatırarak hizmet verdik. Pandemi döneminde poliklinik muayenelerinde hastalarımız sıkıntılar yaşamışlardır ama bunu anlayışla karşıladıklarını düşünüyoruz. Pandemi halen devam ediyor. Yine pandemi polikliniklerimiz, servislerimiz ve yoğun bakımlarımız hizmet veriyor. Poliklinik hizmetlerimiz bu dönem içerisinde çok zorlansa da yine de devam etti. Halkımıza destekleri için teşekkür ediyoruz. Muayene olmadıkları günlerde yorulmuşlardır, zorlanmışlardır ama bunu da bir şekilde aşmaya çalıştık” diye konuştu.

“Pandemi devam ediyor”

Vatandaşlara pandeminin etkisini azaltmasının bittiği anlamına gelmeyeceğini ve bu nedenle tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini ifade eden Soner Kılıç, “Pandemi azalmakla birlikte devam ediyor. Yine tüm insanlarımızın pandemi kurallarına dikkat etmelerini öneriyorum. Temasın olabileceği yakın yerlerde maskelerini kullanmaları gerekiyor. Açık alanlarda Bakanlığımızın açıkladığı şekilde maske kullanımı gerekmiyor. Yaşlı ve kronik hastalığı olan insanlarımız daha hassas olmalılar. Aşılama çok önemli. Aşılarını ihmal etmesinler. Çünkü aşılanmış olan hastalarımızın hastalığı daha rahat atlattıklarını biliyoruz. Aşılanırsak, çevremizdeki insanları daha rahat koruyabiliriz” dedi.