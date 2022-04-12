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Kayseri Devlet Hastanesi’nde tedavi gören tek covid hastası kaldı

Kayseri Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gören tek covid-19 hastası 83 yaşındaki Uğur Tuncer, taburcu olmayı bekliyor. Son covid hastasının da tedavi edilerek taburcu edilmesinin ardından hastanedeki pandemi yoğun bakım servisi kapatılarak diğer hastalık gruplarının hizmetine sunulacak. Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi İsmail Altıntop, "Bizim için mutlu bir gün, hastalarımızın azalması sevindirici. Bu başarının arkasında tüm toplumumuz var. Bu mücadele milli bir mücadeleydi. Toplumumuz bize destek oldu" dedi.

Sağlık 12.04.2022, 13:49
Kayseri Devlet Hastanesi’nde tedavi gören tek covid hastası kaldı

Kayseri Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gören tek covid-19 hastası 83 yaşındaki Uğur Tuncer, taburcu olmayı bekliyor. Son covid hastasının da tedavi edilerek taburcu edilmesinin ardından hastanedeki pandemi yoğun bakım servisi kapatılarak diğer hastalık gruplarının hizmetine sunulacak. Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi İsmail Altıntop, "Bizim için mutlu bir gün, hastalarımızın azalması sevindirici. Bu başarının arkasında tüm toplumumuz var. Bu mücadele milli bir mücadeleydi. Toplumumuz bize destek oldu" dedi.

Yaklaşık 2 yıldır devam eden korona virüs pandemisinde son günlerde vaka sayılarında belirgin düşüler yaşanırken, Kayseri Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde de yataklar boşaldı. Tedavi görerek iyileşen hastaların taburcu olmasının ardından pandemi yoğun bakım servisinde sadece 83 yaşındaki Uğur Tuncer kaldı. 15 gündür hastanede tedavi gören Tuncer de en kısa sürede taburcu edilmeyi beklerken, İHA muhabirine konuşan Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop da covid hastalarının azalmasından duyduğu memnuniyetini dile getirdi. Bu başarıda kendilerine destek veren herkese teşekkürlerini ileten Başhekim Altıntop; "Pandemide vakaların düşmesiyle beraber özellikle Mart ayında yatan hastalarımızda ciddi bir azalma olmuştu. Bugün ise hastanemizde son bir hastamız kaldı. Yoğun bakımımızda son 15 gündür takip ediyoruz hastamızı. Şuan yoğun bakımdan da çıkacak duruma geldi aslında. Testleri negatif çıkınca taburcu etmeyi planlıyoruz. Bizim için mutlu bir gün, hastalarımızın azalması sevindirici. Bu başarının arkasında tüm toplumumuz var. Bu mücadele milli bir mücadeleydi. Toplumumuz bize destek oldu. Aşıda Kayseri önemli hassasiyetler gösterdi, iyi yüzdelere ulaştık. Tüm halkımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"2021 yılında 12 bine yakın covid hastası tedavi ettik"

Pandemi başlangıcından itibaren vakaların yoğun bakım gereksinimleri olması nedeniyle sayıların kendilerini zorladığını ancak sayıların azalmasıyla birlikte artık hem ameliyat sayıları hem de diğer hastalıklardaki yatış sayılarının arttığını kaydeden Altıntop, "Özellikle 2020 yılının Şubat ayında başlayan hasta artışı ile beraber 2021’de de artarak devam etti. Hastanemizde toplamda covid dışı 3 milyon 66 bin hastaya bakılırken bunun karşılığında çok daha az miktarda covid hastası vardı. Ancak covid hastalarının yoğun bakım gereksinimlerinin olması nedeniyle sayılar bizi devamlı zorluyordu ve hastanemizde yapılan diğer hizmetleri aksatıyordu. Toplamda 1 milyon 478 bin kişiye 2021 yılında hizmet verilirken 12 bine yakın kişiye de yatarak covid tedavisi uygulandı. Covid hastalarımızda yatanların azalmasıyla beraber bu servisleri normal hastalarımıza ayırıyoruz. Ameliyat sayılarımız, diğer hastalıklardaki yatış sayılarımız arttı" diye konuştu.

"Pandeminin azalmasından itibaren ertelenmiş hastalıklarda artış var"

Koronavirüs geçiren kişilerde koronavirüs sendromu denilen nefes darlığı gibi şikayetler olabileceğini de sözlerine ekleyen Doç. Dr. Altıntop, "Pandemide alınan son kararlarla birlikte aslında belli bir düzeyde seyir devam etti. Ancak son dönemde bu sayı daha azaldı. Vatandaşlarımıza da yoğun alanlarda maske kullanmalarını önermekle beraber rahat ortamlarda kullanmamalarını istiyoruz. Özellikle koronavirüs geçiren kişilerin koronavirüs sonrası sendrom dediğimiz nefes darlığı, egzersiz yaparken göğsünde nefes sıkışması olan hastalarımız olabilir. Bu durumda beslenmeyle ilgili önemli önerilerde bulunuyoruz. Pandemi bitmekle beraber aslında biz pandemi sonrası hastalarda bu tür durumları vurguluyoruz. Bu hastalarımız özellikle vitaminden zengin beslenme, uzmanların önerdiği mineral takviyelerini almalarını istiyoruz. Ayrıca pandemi döneminde spor yapamayan, evden çıkamayan özellikle yaşlı kesim hastalarımızın da yavaş yavaş egzersizlerini artırmasını istiyoruz. Biliyorsunuz insan egzersiz yapmadığında ya da sabit bir yerde devamlı kaldığında damarsal patolojiler sık görülmekte. Gün içerisinde mutlaka 3 bin-5 bin adımdan başlamalarını istiyoruz. Pandeminin azalmasından itibaren ertelenmiş hastalıklarda bir artışımız var. Özellikle psikiyatrik hastalık başvurularında neredeyse yüzde 50’ye yakın azalma olurken pandemide, bu durum son günlerde artmaya başladı. Pandemi döneminde ertelenmiş ya da etkilenmiş bütün hastalık gruplarına yeniden tedavilerimiz başlamış durumda. Aynı zamanda madde bağımlılığı ile ilgili tedavilerimiz devam ediyor" dedi.

"Covid yoğun bakımı bitirmeyi planlıyoruz"

Yoğun Bakım Servisi doktorlarından Anestezi Uzmanı Metin Eroğlu ise son hastayı da taburcu ederek covid yoğun bakımı bitirmeyi planladıklarını aktararak, "İki yıldır yoğun bir şekilde bütün ekip arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Halkımızın hijyene, mesafeye, maskeye uyması nedeniyle Türkiye genelinde sayılarımız düştü. Biz de iki yoğun bakımdaki hastalarımızı taburcu ettik. Bir hastamız kaldı, inşallah onu da taburcu edip covid yoğun bakımı bitirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Yoğun bakım servisinde covid hastası olarak tedavi gören tek hasta olan Uğur Tuncer ise hastane personeline teşekkür ederek, "Gelmeden önce çok kötüydüm. Nefes alamıyordum. İncelenince virüs çıkmış. Burada da iyiyim, bayağı düzeldim. Sağ olsunlar bakımları çok iyi" şeklinde konuştu.

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